Бизнес на бумажных чеках. Налоговые органы в Чехии начали проводить дополнительные проверки

Изначально предполагалось, что это будет избавление от бумажной волокиты. Но теперь налоговым органам приходится нелегко из-за уклонения от уплаты налогов и трудоемких проверок. Хитрость проста: некоторые предприятия или индивидуальные предприниматели стали относить свои расходы через чеки на мелкие расходы, такие как топливо или строительные материалы. Поскольку квитанции на сумму до 10 000 чешских крон не нужно прикладывать к налоговой декларации, предприниматели завышают эти расходы и в случае проверки приобретают квитанции на черном рынке.



Торговля чеками уже негласно ведется на интернет-базарах, поэтому Налоговое управление создало систему специальных проверок, ориентированных на этот вопрос. Налогоплательщики, отобранные по признаку необычно большого количества мелких бумажных расходов, попали под прицел налоговой.

Первый раунд проверок показал, что нарушения есть у каждого второго бизнесмена. Общая сумма уклонения от уплаты налогов превысила 100 миллионов чешских крон. На следующий год запланирован еще один раунд проверок с более широким охватом.



«Это нужно остановить. Если это настолько наглое действие, что кто-то предлагает документы на продажу, государство должно отреагировать», — говорит Симона Горнохова, генеральный директор Финансового управления.



Подобная практика касается налога на добавленную стоимость. Как правило, налогоплательщики экономят деньги, когда у них достаточно собственных расходов. НДС работает следующим образом: компания или индивидуальный предприниматель указывают в налоговой декларации, сколько они потратили на то, что им необходимо для ведения бизнеса. Государство прощает им налоговую надбавку на эти покупки, поэтому выгодно сообщать о них как можно чаще.



Для счетов-фактур на сумму свыше 10 000 чешских крон налогоплательщики должны указывать контрагента, которому они заплатили, в так называемом аудиторском отчете. Благодаря совпадению данных можно легко проверить эти крупные расходы. Однако для более мелких расходов плательщики просто хранят квитанции и предоставляют их только тогда, когда налоговая инспекция приходит с проверкой. Они просто суммируют их в одной графе декларации.



Поэтому на практике многие люди блефуют и просто придумывают мелкие расходы, надеясь, что проверка никогда не наступит. У них либо вообще нет квитанций, либо они получают квитанции от тех, кому они не нужны в случае проверки. По сообщениям СМИ, распространена практика, когда служащие АЗС прячут чеки из кассовых аппаратов и зарабатывают на их продаже. Или же бизнесмены, которых не волнует сумма дохода, выписывают фиктивные счета-фактуры.



Каждый второй подозреваемый действительно мошенничал, утверждает Финансовое управление



«Более половины проверенных предприятий использовали квитанции незаконно», — комментирует первый раунд проверок Иржи Жежулка, директор налоговой секции Финансового управления. В него попали 713 компаний и предпринимателей. Было завершено 224 проверки, и в 57 процентах случаев были обнаружены нарушения. Общая сумма начисленных налогов составила 122 миллиона чешских крон. Чаще всего проблемы возникали с чеками на бензин и дизельное топливо, затем следовали чеки из супермаркетов и счета за строительные работы.



По словам Жежулки, нельзя обобщать выявленную практику на всю экономику, поскольку проверки касались только особо подозрительных налогоплательщиков. С другой стороны, учитывая небольшой размер выборки, можно предположить, что общая утечка такого рода будет исчисляться миллиардами крон.



Именно поэтому Налоговое управление хочет продолжить проверки. Как и в первом раунде, в следующем году проверкам подвергнутся предприниматели и компании, в которых небольшие расходы в размере до 10 000 чешских крон составили более 90 процентов от всех заявленных расходов. В последующих раундах проверок эта область будет постепенно расширяться.



Поскольку ручная проверка квитанций оказалась очень трудоемкой и, учитывая их огромное количество, неэффективной, налоговые органы внедряют наряду с проверками новые автоматические устройства для считывания документов. На данный момент у властей есть только несколько таких устройств на всю страну, но в будущем ожидается, что они появятся во всех регионах.