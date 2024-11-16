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4 причины обратить внимание на сертификации, которые помогут компании преуспеть

Новости и статьи
29 ноября 2024
21:00
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Киберугрозы становятся все более изощренными, в том числе благодаря развитию искусственного интеллекта, что вынуждает компании принимать более жесткие меры защиты. Сертификаты ISO 27001 и TISAX — это один из способов не только обеспечить лучшую безопасность, но и повысить свою конкурентоспособность, особенно в международной бизнес-среде. «Они представляют собой мощные инструменты, которые могут внести значительный вклад в обеспечение безопасности компании», — говорит Павол Плевяк, генеральный директор сертификационной фирме DQS.
Поскольку подготовка к сертификации может быть сложной для многих компаний, такие игроки рынка, как DQS, могут оказать существенную помощь в переходе на новые стандарты. Благодаря своему опыту и глобальному охвату они делают процесс сертификации более простым и удобным. «Кроме того, в качестве выгоды для клиента, в рамках аудита компания будет стимулировать повышение уровня кибербезопасности», — добавляет Плевяк, перечисляя четыре основных преимущества, которые дает сертификация.

1) Укрепление доверия и репутации
ISO 27001 и TISAX — это международно признанные сертификаты, которые демонстрируют приверженность бизнеса информационной безопасности и защите конфиденциальных данных клиентов. Эти сертификаты могут повысить доверие деловых партнеров и клиентов, что является конкурентным преимуществом на рынке. Демонстрация высоких стандартов безопасности может открыть двери для новых возможностей в бизнесе.

2) Более высокий уровень защиты от киберугроз
Сертификация требует от организаций регулярного мониторинга и оценки процессов обеспечения безопасности. Такой систематический подход помогает компаниям выявлять и устранять потенциальные риски, укрепляя их защиту от таких атак, как фишинг, вредоносное ПО и программы-вымогатели. Кроме того, более сильная инфраструктура безопасности способствует более быстрому и эффективному реагированию на потенциальные инциденты безопасности.

3) Укрепление деловых отношений и выход на новые рынки
ISO 27001 и TISAX часто требуются при работе с крупными игроками или выходе на зарубежные рынки. Эти сертификаты облегчают установление новых деловых отношений и расширение бизнеса там, где эти меры становятся стандартом. Например, для автомобильной промышленности TISAX напрямую является ключевым требованием для сотрудничества с производителями и поставщиками. «Это облегчает завоевание нового клиента или проекта в автомобильной промышленности», — говорит Павол Плевяк из DQS.

4) Постоянная оптимизация процедур безопасности
Процесс получения сертификата включает в себя регулярные аудиты и оценки, которые помогают компании выявлять новые угрозы и адаптировать меры безопасности к современным тенденциям. В рамках процесса сертификации сотрудники поощряются к самообразованию и повышению уровня знаний в области кибербезопасности, что также делает фирму более устойчивой к растущим угрозам.

Что такое ISO 27001 и TISAX

Это стандарты, ориентированные на информационную безопасность и призванные обеспечить защиту конфиденциальных данных в соответствии с международно признанными принципами. Оба сертификата способствуют применению систематического и последовательного подхода к защите данных, что важно не только для повышения уровня кибербезопасности, но и для укрепления доверия и соблюдения требований на различных рынках.

ISO 27001 — это глобальный стандарт управления информационной безопасностью, который обеспечивает структурированную основу для выявления, оценки и минимизации рисков, связанных с безопасностью данных. Сертификация по ISO 27001 требует внедрения комплексных процессов, которые регулярно контролируют, анализируют и улучшают защиту информации, демонстрируя приверженность организации безопасности данных своих клиентов и сотрудников.

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) — это специальная сертификация, разработанная для автомобильной промышленности, где высокие стандарты безопасности данных необходимы из-за сложных цепочек поставок и конфиденциальной информации о технологиях и деловых партнерах. TISAX гарантирует, что все компании автомобильного сектора отвечают строгим требованиям по защите данных и могут доверять друг другу при обмене конфиденциальной информацией.
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