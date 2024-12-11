Чехия занимает шестое место в рейтинге худших условий для ведения бизнеса в ЕС

Кроме того, в начале этого года увеличился налог на прибыль предприятий. Согласно анализу, проблемой также является низкая рыночная капитализация Пражской фондовой биржи, что ограничивает финансирование компаний и стартапов. «Поэтому им чаще приходится влезать в долги или полностью отказываться от контроля над своим бизнесом», — говорится в исследовании.





В то время как Чехия вместе со Словакией, Румынией, Италией, Венгрией и Хорватией входит в число стран с менее дружественной средой для предпринимателей, с другой стороны, скандинавские страны Финляндия, Швеция и Дания, а также Эстония и Германия предлагают им значительно лучшие условия.





«Возможно, Финляндия с лучшей бизнес-средой может похвастаться большим количеством стартапов, относительно низким корпоративным налогом или самыми низкими ценами на электроэнергию для компаний», — констатируют авторы анализа.





Электроэнергия подорожала в два раза





Высокие цены на электроэнергию, вероятно, являются сейчас самым большим бременем для чешского бизнеса. «Даже в 2021 году предприятия — с потреблением от 500 до 1999 мегаватт-часов — платили в среднем десятую часть евро за киловатт-час, но к 2023 году цена выросла более чем вдвое. Компании Чехии сейчас занимают 13-е место по дороговизне электроэнергии в ЕС. Хотя это значение близко к среднему по Европе, проблема в любом случае заключается в вышеупомянутом внезапном росте», — сказал Милан Маржик, аналитик проекта «Европа в данных», который составил индекс благосостояния вместе с Česká spořitelna.





Корпоративный подоходный налог увеличился в рамках пакета консолидации с 19 до 21 процента, что соответствует среднему показателю по ЕС. Анализ напоминает, что в начале 90-х годов корпоративный налог составлял 45 процентов. Затем в 2010 году этот показатель постепенно снизился до 19 процентов.





По мнению аналитиков, проблемой является также низкая рыночная капитализация Пражской фондовой биржи, которая является восьмой по величине в ЕС.





«Низкая рыночная капитализация основного индекса и относительно низкие объемы торгов отпугивают более крупных инвесторов, а впоследствии и компании, от выхода на биржу. Либо для получения капитала на развитие, либо для частичной реализации дохода. Таким образом, компании должны в большей степени полагаться на более рискованное долговое финансирование во время разработки или отказаться от частичного или полного контроля над компанией», — объясняет Петр Бартек, аналитик по акциям Česká spořitelna. В то же время, по его мнению, это приводит к оттоку ноу-хау и стагнации экономики.





Согласно анализу, ухудшение финансирования компаний также является одной из причин того, что в Чехии на миллион жителей приходится 166 стартапов, что является восьмым наименьшим показателем в ЕС.





Напротив, в Эстонии на миллион жителей приходится 1128 стартапов. «В то же время эстонцы также имеют относительно низкую рыночную капитализацию, но они очень успешно справились с цифровизацией государственного управления, тем самым поддерживая свою сильную стартап-культуру. Это уже привело к появлению таких всемирно успешных компаний, как Skype и Bolt», — отмечается в исследовании.





Цифровизация также в целом способствует сокращению бюрократии.