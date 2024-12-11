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Изменения в 2025 году: Налоги для самозанятых снова вырастут

Новости 420on
21 декабря 2024
17:00
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В то время как правительственный пакет консолидации обременил работников новым сбором на медицинское страхование, он привел к постепенному увеличению минимальных сборов для самозанятых людей и предпринимателей. С нового года они снова поднимутся еще на 16%, то есть более чем на тысячу крон.
Таким образом, минимальный авансовый платеж по социальному страхованию с января увеличивается на 907 крон, а по медицинскому страхованию — на 175 крон, то есть в целом это увеличение отчислений на 1 082 кроны по сравнению с действующими ставками.

Таким образом, общая сумма взноса по обязательному страхованию в следующем году составит 7 902 кроны вместо 6 820 крон в 2024 году.

В следующем году минимальная база социального страхования самозанятых будет увеличена еще раз — с первоначальных 25% до 40%от средней заработной платы в 2026 году. Это должно приблизить ее к уровню минимальной заработной платы.

Фиксированный налог

С 2021 года самозанятые лица смогут выполнить все свои налоговые обязательства за один ежемесячный налоговый платеж, условием является переход на добровольную фиксированную ставку налога. Однако не все самозанятые могут воспользоваться этой возможностью. Кроме того, в 2025 году будет увеличен ежемесячный фиксированный налог по наиболее популярной первой налоговой группе.

Причина — увеличение минимальных авансовых платежей по взносам обязательного страхования. Общая сумма единого налога в первом диапазоне представляет собой сумму символического подоходного налога в размере 100 крон и минимального авансового платежа на медицинское страхование в размере 3 143 кроны и 1,15-кратного минимального авансового платежа на социальное страхование в сумме 5 473 кроны.

Послабления для начинающих предпринимателей

Новинкой января станет также тот факт, что начинающим предпринимателям не придется платить взносы социального страхования в течение определенного периода времени после начала самозанятости. Они смогут платить страховые взносы только в рамках обычного ежегодного расчета.

По мнению сторонников, льгота должна помочь людям начать бизнес, особенно за счет улучшения их финансовых потоков.
Чехия индивидуальный предприниматель
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