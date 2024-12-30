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Анализ: в 2024 году в Чехии обанкротились 686 компаний

Новости и статьи
8 января 2025
18:00
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В 2024 году в Чехии банкротами стали 686 компаний, что на 5% больше, чем в 2023 году. В то же время было подано 1 082 заявления, что на 3% больше, чем в прошлом году.
В декабре 48 компаний объявили о банкротстве, что является самым низким показателем за месяц в прошлом году. Также было подано 75 заявлений о банкротстве, что также является самым низким количеством за 2024 год. Общее количество случаев в 2024 году такое же, как и в 2022 году. Значительно больше компаний разорилось в 2021 году (их было 730), говорит аналитик CRIF Вера Каменичкова.

В среднем 16 из 10 000 действующих компаний обанкротились в прошлом году, что примерно соответствует уровню предыдущего года. Несмотря на медленное снижение процентных ставок, корпоративные кредиты выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, в то время как их депозиты увеличились на 5%. Доля невозвращенных кредитов в прошлом году была ниже, чем годом ранее, поэтому платежная репутация компаний в плане погашения кредитов продолжала улучшаться, добавил Каменичкова.

Наибольшее количество корпоративных банкротств в 2024 году, как и в предыдущие годы, было объявлено в Праге — 318, за ней следуют Южноморавский край — 100 и Моравско-Силезский край — 55. Однако по сравнению с 2023 годом количество сократилось на 26%. Напротив, в Южноморавском крае число было на четверть выше.

Наибольшее количество банкротств на число действующих компаний в прошлом году было зафиксировано в Среднечешском крае: 25 на 10 000 компаний.

Что касается отраслей, то больше всего пострадала торговля — 151 случай. В обрабатывающей промышленности было 108 случаев, а в сфере недвижимости — 79. Наибольшее количество на 10 000 предприятий было зафиксировано в сфере транспортировки и хранения — 23. В обрабатывающей промышленности их было 18.

И наоборот, меньше всего банкротств на 10 000 действующих фирм было в сфере образования, здравоохранения и социальной работы, а также в сфере информации и коммуникаций. Это также один из немногих секторов, где число сократилось на пятую часть по сравнению с предыдущим годом.

Значительно, на 74%, выросло количество банкротств фирм, занятых в административной и вспомогательной деятельности. К этому сектору относятся, прежде всего, аренда и лизинг, агентства по трудоустройству и туристические агентства.
Чехия компании банкротство
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