Один из богатейших словаков Иван Хренко переводит свое миллиардное состояние в Чехию

Бизнесмен в сфере недвижимости Иван Хренко уже долгое время занимает первое место в списке самых богатых словаков. Он также относится к числу миллиардеров, которые тщательно оберегают свою частную жизнь и практически не общаются со СМИ. Однако, как сообщает SZ Byznys, сейчас Хренко переводит свой голландский филиал HB Reavis Group в Чехию. В его ведении находится недвижимость на 471 миллион евро (12 миллиардов чешских крон).



Наибольшая доля активов голландской компании находится в Словакии (стоимость 281 млн евро). Кроме того, компания владеет недвижимостью в Польше, Венгрии, Великобритании и Германии. В Чехии компания почти полностью свернула свою деятельность в Чехии несколько лет назад, где продала несколько проектов в Праге, в том числе комплекс зданий Transgas на Виноградской улице.



Сама HB Reavis не прокомментировала эти шаги. Однако в редакции SZ Byznys имеется проект трансграничного слияния, согласно которому голландская фирма будет фактически включена в состав чешской HB Reavis Holding CZ к первому февраля. Таким образом, голландская фирма прекратит свое существование.



Побег из Словакии



Тем временем, начиная с 2022 года, Хренко переводит активы в чешскую фирму, в основном из Словакии, Великобритании, а также Люксембурга, где по-прежнему находится материнская компания группы.



По мнению бизнесменов, причиной переезда Чренко в Чехию может быть политическая ситуация в Словакии. «Я предполагаю, что свою роль сыграло введение налога на наследство», — говорит на условиях анонимности один финансист родом из Словакии.



По данным Forbes Slovakia, в прошлом году состояние 70-летнего миллиардера составило 1,4 миллиарда евро (35,4 миллиарда крон). По сравнению с прошлым годом его состояние уменьшилось на 300 миллионов евро, что стоило ему первого места в списке.



Его бизнес сильно пострадал из-за охлаждения офисного рынка, который еще не оправился от пандемии. В 2023 году убыток HB Reavis Holding составил 245 млн евро, а стоимость чистых активов за один год упала с 832 млн евро до 540 млн евро.



Падение бизнеса Хренко в сфере недвижимости затронуло и более широкий круг инвесторов (в основном словацких). Фонд недвижимости HB Reavis Central European Real Estate Fund (CE REIF) переоценил свои активы на 32 % на рубеже 2023/24 годов. Стоимость чистых активов фонда упала до 148 миллионов евро.



Лондон и Польша



Хренко также затормозил новые девелоперские проекты и сосредоточился на строящихся объектах в Берлине и Лондоне. В Лондоне он завершил свой пятый лондонский проект, офисное здание Worship Square, только прошлым летом.



В начале прошлого года HB Reavis также объявила о своем уходе с польского рынка, где ей принадлежит наибольшее количество активов. В Варшаве, например, она построила обширный комплекс Varso Place, включающий Varso Tower, самое высокое здание в Европейском союзе.



В прошлом году Хренко сосредоточился на укреплении капитальных позиций своих компаний. В первом полугодии прошлого года капитал HB Reavis Holding CZ составил 10,4 млрд чешских крон, увеличившись за шесть месяцев на 4,9 млрд чешских крон. В рамках текущей трансграничной трансформации компания продолжает укреплять свои капитальные позиции.



В ноябре компания запустила новую программу облигаций на сумму 2 млрд чешских крон. Первый выпуск уже продается по процентной ставке семь процентов.



В целом на конец июня прошлого года активы HB Reavis Group составляли 2,2 миллиарда евро, а собственный капитал — 629 миллионов евро (15,9 миллиарда чешских крон). Коэффициент задолженности составляет 67 процентов.



Большая часть активов Chrenko в настоящее время находится в Чешской Республике.