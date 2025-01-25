Он умеет считать и много рискует — портрет будущего самого богатого чеха

Миллиардер может очень скоро возглавить список самых богатых чехов. Росту Кршетинского в отечественном бизнесе способствовал его союз с полугосударственной компанией ČEZ. Он завершает покупку британской почты, вошел в шорт-лист претендентов на покупку немецкого энергетического гиганта Uniper, а совсем недавно намеревался полностью приобрести владельца сети магазинов Makro.





Но зарубежный бум одной из самых влиятельных фигур в отечественном бизнесе длится уже давно. Вхождение Кршетинского в стальной колосс ThyssenKrupp стало одной из крупнейших сделок прошлого года с чешской подписью. И, наконец, в прошлом году вместе с другими партнерами и миллиардером Патриком Ткачом они завершили приобретение некогда крупнейшей французской розничной сети Casino.





«В нескольких странах сразу Кржетинский запускает мероприятия, которые заставляют говорить о нем такие слова, как „жадный“ или что он „в настроении“. И это действительно так», — говорит Йиржи Надоба, деловой репортер Seznam Zprav. Журналист отмечает, что 49-летний бизнесмен может прочно занять первое место в списке самых богатых чехов уже через несколько лет.





По версии журнала Forbes, первое место в списке сейчас занимает Рената Келлнерова, наследница группы PPF, состояние которой оценивается почти в 390 миллиардов чешских крон. Однако, по словам Надобы, в то время как PPF сейчас находится в «более или менее застойном состоянии», Кржетинский — с состоянием примерно на 100 миллиардов меньше — сделал ставку на другую стратегию и «выходит на мировой уровень». «Если так пойдет и дальше, то в один прекрасный день он догонит PPF», — отмечает журналист.





Восхождение «дерзкого» адвоката из Брно





В конце января Кршетинский также провел ребрендинг своего бизнеса. Он объединил свою деятельность в стране, от СМИ до розничной торговли, в EP Group, которая, по данным самой фирмы, является крупнейшей чешской компанией по объему консолидированных продаж. Через EP Group Кржетинский также будет владеть 56 процентами акций флагманской компании Energetický a průmyslový holding (EPH), в которой остальные акции принадлежат его давнему деловому партнеру Ткачу и группе J&T.





Именно в инвестиционной группе J&T Кржетинский обосновался много лет назад, заслужил ее доверие и в 2003 году стал ее партнером. Когда несколько лет спустя J&T и PPF создали холдинг Energetický a průmyslový, уроженец Брно получил долю, место генерального директора и, в конечном итоге, контрольный пакет акций.





По мнению журналиста, период после 2000 года стал решающим в карьере Кршетинского.





Но у подъема EPH был еще один важный ингредиент: холдинг вырос также благодаря интенсивному сотрудничеству с группой ČEZ. Однако, оглядываясь назад, Надоба говорит, что некоторые сделки и приобретения — например, совместная покупка немецкой компании по добыче бурого угля Mibrag в 2009 году — не имели особого смысла или были значительно более выгодными для EPH.





Очевидно, что хороших отношений с CEZ вряд ли можно было бы избежать без благосклонности некоторых политиков. В этом контексте Иржи Надоба упоминает, что Кршетинский близок к бывшему премьер-министру Миреку Тополанеку (бывшему представителю ODS). EPH необходимо поддерживать хорошие отношения с государством в своей деятельности в Словакии.





Однако, анализируя путь Кршетинского, журналист также отмечает, что он «может удивить своей смелостью» в бизнесе, что он доказывает своей нынешней — беспрецедентной по чешским меркам — зарубежной экспансией. И что ему удалось заработать репутацию бизнесмена, который «умеет быстро рассчитывать, много рисковать и убедительно говорить».





Однако, учитывая, что большая часть бизнеса Кржетинского сосредоточена на добыче угля и эксплуатации электро- и теплостанций, его деятельность вызывает противоречивую реакцию. «Одни считают его инвестиционным гением, другие — ископаемым бароном, который выбрасывает в атмосферу большое количество CO2 и разрушает окружающую среду», — говорит Иржи Надоба, добавляя, что менеджеры компаний Кршетинского обычно подчеркивают, что отказ от угля в целом происходит не так быстро, как это представлялось ранее, и что это просто реальность.





В то же время финансовый директор его группы Павел Хорский подтвердил в недавнем интервью Seznam Zprávy, что они намерены отказаться от угля — за исключением немецких предприятий — к 2030 году.