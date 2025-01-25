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Он умеет считать и много рискует — портрет будущего самого богатого чеха
10 февраля 2025
12:30
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Беспрецедентная иностранная экспансия в чешском бизнесе. Именно так можно охарактеризовать деятельность миллиардера Даниэля Кршетинского. Помимо британской почты или французских супермаркетов, он хочет получить полный контроль над торговой сетью Makro. Как Кршетинский достиг положения, возможно, самого известного чешского бизнесмена в мире?
Миллиардер может очень скоро возглавить список самых богатых чехов. Росту Кршетинского в отечественном бизнесе способствовал его союз с полугосударственной компанией ČEZ. Он завершает покупку британской почты, вошел в шорт-лист претендентов на покупку немецкого энергетического гиганта Uniper, а совсем недавно намеревался полностью приобрести владельца сети магазинов Makro.
Но зарубежный бум одной из самых влиятельных фигур в отечественном бизнесе длится уже давно. Вхождение Кршетинского в стальной колосс ThyssenKrupp стало одной из крупнейших сделок прошлого года с чешской подписью. И, наконец, в прошлом году вместе с другими партнерами и миллиардером Патриком Ткачом они завершили приобретение некогда крупнейшей французской розничной сети Casino.
«В нескольких странах сразу Кржетинский запускает мероприятия, которые заставляют говорить о нем такие слова, как „жадный“ или что он „в настроении“. И это действительно так», — говорит Йиржи Надоба, деловой репортер Seznam Zprav. Журналист отмечает, что 49-летний бизнесмен может прочно занять первое место в списке самых богатых чехов уже через несколько лет.
По версии журнала Forbes, первое место в списке сейчас занимает Рената Келлнерова, наследница группы PPF, состояние которой оценивается почти в 390 миллиардов чешских крон. Однако, по словам Надобы, в то время как PPF сейчас находится в «более или менее застойном состоянии», Кржетинский — с состоянием примерно на 100 миллиардов меньше — сделал ставку на другую стратегию и «выходит на мировой уровень». «Если так пойдет и дальше, то в один прекрасный день он догонит PPF», — отмечает журналист.
Восхождение «дерзкого» адвоката из Брно
В конце января Кршетинский также провел ребрендинг своего бизнеса. Он объединил свою деятельность в стране, от СМИ до розничной торговли, в EP Group, которая, по данным самой фирмы, является крупнейшей чешской компанией по объему консолидированных продаж. Через EP Group Кржетинский также будет владеть 56 процентами акций флагманской компании Energetický a průmyslový holding (EPH), в которой остальные акции принадлежат его давнему деловому партнеру Ткачу и группе J&T.
Именно в инвестиционной группе J&T Кржетинский обосновался много лет назад, заслужил ее доверие и в 2003 году стал ее партнером. Когда несколько лет спустя J&T и PPF создали холдинг Energetický a průmyslový, уроженец Брно получил долю, место генерального директора и, в конечном итоге, контрольный пакет акций.
По мнению журналиста, период после 2000 года стал решающим в карьере Кршетинского.
Но у подъема EPH был еще один важный ингредиент: холдинг вырос также благодаря интенсивному сотрудничеству с группой ČEZ. Однако, оглядываясь назад, Надоба говорит, что некоторые сделки и приобретения — например, совместная покупка немецкой компании по добыче бурого угля Mibrag в 2009 году — не имели особого смысла или были значительно более выгодными для EPH.
Очевидно, что хороших отношений с CEZ вряд ли можно было бы избежать без благосклонности некоторых политиков. В этом контексте Иржи Надоба упоминает, что Кршетинский близок к бывшему премьер-министру Миреку Тополанеку (бывшему представителю ODS). EPH необходимо поддерживать хорошие отношения с государством в своей деятельности в Словакии.
Однако, анализируя путь Кршетинского, журналист также отмечает, что он «может удивить своей смелостью» в бизнесе, что он доказывает своей нынешней — беспрецедентной по чешским меркам — зарубежной экспансией. И что ему удалось заработать репутацию бизнесмена, который «умеет быстро рассчитывать, много рисковать и убедительно говорить».
Однако, учитывая, что большая часть бизнеса Кржетинского сосредоточена на добыче угля и эксплуатации электро- и теплостанций, его деятельность вызывает противоречивую реакцию. «Одни считают его инвестиционным гением, другие — ископаемым бароном, который выбрасывает в атмосферу большое количество CO2 и разрушает окружающую среду», — говорит Иржи Надоба, добавляя, что менеджеры компаний Кршетинского обычно подчеркивают, что отказ от угля в целом происходит не так быстро, как это представлялось ранее, и что это просто реальность.
В то же время финансовый директор его группы Павел Хорский подтвердил в недавнем интервью Seznam Zprávy, что они намерены отказаться от угля — за исключением немецких предприятий — к 2030 году.
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