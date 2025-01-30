«Как вы добираетесь на работу?» — крупные компании в Чехии опрашивают сотрудников, выполняя директиву ЕС

В анкете, касающейся поездок на работу, сотрудник может указать, на каком топливе работает его автомобиль, если он является основным средством передвижения. Или же указать, пользуется ли он общественным транспортом, поездом, велосипедом, электросамокатом или проходит большую часть пути пешком.



Страховая компания Kooperativa задает своим сотрудникам аналогичные вопросы. «Среди сотрудников регулярно проводится несколько опросов, связанных с темами устойчивого развития. Например, мы спрашиваем о том, как вы ездите на работу, чтобы измерить „углеродный след“ и удовлетворенность сотрудников», — подтвердил Милан Каня, представитель страховой компании.



Оператор мобильной связи Vodafone также провел подобне исследование.



Оно связано с новым обязательством, которое с этого года распространяется на крупные компании с более чем 250 сотрудниками и оборотом не менее одного миллиарда. Годом ранее оно начало распространяться на крупнейшие компании, такие как банки.



Обязательство основано на европейской директиве 2022 года, регулирующей финансовую отчетность. Соответствующие налоговые органы будут проводить аудит и, возможно, штрафовать за недочеты.





Обязательная нефинансовая отчетность, известная как ESG (environmental, social, governance), охватывает целый ряд экологических, социальных и других аспектов. К примеру, компании сообщают, чем они отапливают свои помещения, есть ли в их офисах контейнеры для вторсырья или как они заботятся о благополучии своих сотрудников.



Большая часть этой информации доступна отделу кадров, часть собирается в ходе вышеупомянутых анкет. Однако в директиве не указано, должны ли работодатели спрашивать своих сотрудников и что именно, — это остается на усмотрение фирмы.



Как отметил Ладислав Минчич, секретарь Торговой палаты Чешской Республики, анкета о транспорте для поездки на работу не является обязательной. Более того, в данном случае она затрагивает частную жизнь сотрудников. «Если работник не хочет отвечать, он не обязан это делать», — сказал Минчич.



В компании Kooperativa также осознают добровольный характер анкеты и мотивируют людей заполнять ее, устраивая конкурс с небольшими призами.



Компании в основном должны сообщать данные о служебных автомобилях или о том, организуют ли они, в том числе, коллективные перевозки на автобусах. Многие крупные компании, такие как Česká spořitelna, вообще не запрашивают данные о транспорте сотрудников, но другие проявляют большую активность.



Анализ будет сложным

Многие сотрудники, возможно, не против заполнить анонимную анкету о транспорте за две минуты. Но кто и как будет оценивать эту конкретную информацию и приведет ли она к каким-либо изменениям — вот в чем затруднение.



«Я считаю, что, например, один автобус с двигателем внутреннего сгорания, подъехавший к станции метро, будет более экологичным, чем сорок сотрудников, приехавших на работу на своих электромобилях», — говорит Минчич.



По его словам, такие нефинансовые отчеты, по примеру отчетности о прибылях и убытках, будут проверяться аудиторами, которые затем составят различные рейтинги, дающие картину для акционеров и других инвесторов, а также клиентов и поставщиков.



В то время как аудит финансовых коэффициентов является проверенной практикой, для проверки нефинансовых коэффициентов аудиторам еще предстоит освоить этот метод, и на это, скорее всего, уйдут годы.



«При изучении углеродного следа вопрос заключается в том, что с большей вероятностью принесет пользу, а что, скорее всего, навредит. Например, если компания нагревает воду с помощью солнечных батарей, то, скорее всего, в отчете будет трудно выяснить, каков был углеродный след, если солнечные панели были произведены в Китае», — уточняет Минчич.



Торговая палата, по его словам, с самого начала была сдержанной и выступала за то, чтобы это было не обязательным, а добровольным делом. Однако в итоге в ЕС возобладала противоположная точка зрения.

Для компаний представление отчетности даже по сотням показателей ESG означает довольно тяжелое административное бремя, требования к программному обеспечению и персоналу.



«Но я не отвергаю это полностью. В конце концов, это может иметь положительный экологический или социальный эффект, посмотрим», — заключил Минчич.



По словам Иваны Хекерле из консалтинговой компании Ciraa, специализирующейся на ESG-отчетности, компании в Западной Европе опережают других в этой области. Кроме того, в связи с тенденциями в области устойчивого развития для компаний является определенным преимуществом улучшать свой имидж.



«Некоторые компании, такие как IKEA и Tesco, очень гордятся этим и смотрят на отчеты своих поставщиков, когда выбирают, с кем работать», — говорит Хекерле. А если компания откровенно лжет в отчете о том, что она «зеленая», в то время как это не так, то в некоторых странах на нее может быть наложен штраф в размере до нескольких процентов от оборота.



Помимо штрафов, компаниям грозит ограничение доступа к банковским кредитам за неадекватные или ложные отчеты.