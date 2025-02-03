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ČEZ перейдет на электромобили к 2030 году, придется заменить тысячи машин
21 февраля 2025
21:00
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К 2030 году компания ČEZ планирует перевести свои автомобили на электрические двигатели. Это означает замену более 4 000 машин. На атомной электростанции Темелин в Южной Чехии будет заменено 150 автомобилей, а на территории станции построят еще 86 пунктов зарядки.
После 2030 года ČEZ будет использовать автомобили с двигателем внутреннего сгорания только для аварийных машин. Это связано с тем, что их вес меньше, чем у электромобилей, что более выгодно для передвижения в полевых условиях.
«Электрическая мобильность развивается во всем мире. Как для оператора электростанций и крупнейшей в Чехии сети общественных зарядных станций переход на электромобили имеет для нас экономический и экологический смысл. Переход осуществляется постепенно, чтобы не ограничивать критически важную инфраструктуру», — сказал Якуб Босак, руководитель подразделения транспортных услуг компании ČEZ. Он не сообщил сумму инвестиций.
Электромобили заряжаются в Темелине с 2023 года, когда энергетическая компания установила восемь пунктов зарядки. В прошлом году добавили еще 21 объект, четыре из которых зарезервированы для общественности. «Зарядка будет предназначена в основном для автомобилей компании ČEZ. В Темелине их уже тринадцать, а остальные приезжают сюда из других мест. К 2030 году у нас их будет около 150», — сказал Ян Крумл, директор атомной электростанции Темелин.
В настоящее время ČEZ имеет 43 общественные зарядные станции в Южночешском крае, что на 33% больше, чем год назад. Они расположены в большинстве районных городов, а также в небольших населенных пунктах, таких как Тршебонь, Вимперк, Черна-в-Пошумави, Горни-Плана и Липно-над-Влтавоу.
В прошлом году водители электромобилей в Южной Чехии получили от общественных станций ČEZ 349 962 кВт-ч «зеленой» энергии, что на 73% больше, чем в 2023 году. Этого хватило бы, чтобы колонна из 52 электромобилей объехала весь мир. Количество подзарядок превысило 17 000, увеличившись на 67%.
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