ČEZ перейдет на электромобили к 2030 году, придется заменить тысячи машин

После 2030 года ČEZ будет использовать автомобили с двигателем внутреннего сгорания только для аварийных машин. Это связано с тем, что их вес меньше, чем у электромобилей, что более выгодно для передвижения в полевых условиях.





«Электрическая мобильность развивается во всем мире. Как для оператора электростанций и крупнейшей в Чехии сети общественных зарядных станций переход на электромобили имеет для нас экономический и экологический смысл. Переход осуществляется постепенно, чтобы не ограничивать критически важную инфраструктуру», — сказал Якуб Босак, руководитель подразделения транспортных услуг компании ČEZ. Он не сообщил сумму инвестиций.





Электромобили заряжаются в Темелине с 2023 года, когда энергетическая компания установила восемь пунктов зарядки. В прошлом году добавили еще 21 объект, четыре из которых зарезервированы для общественности. «Зарядка будет предназначена в основном для автомобилей компании ČEZ. В Темелине их уже тринадцать, а остальные приезжают сюда из других мест. К 2030 году у нас их будет около 150», — сказал Ян Крумл, директор атомной электростанции Темелин.





В настоящее время ČEZ имеет 43 общественные зарядные станции в Южночешском крае, что на 33% больше, чем год назад. Они расположены в большинстве районных городов, а также в небольших населенных пунктах, таких как Тршебонь, Вимперк, Черна-в-Пошумави, Горни-Плана и Липно-над-Влтавоу.





В прошлом году водители электромобилей в Южной Чехии получили от общественных станций ČEZ 349 962 кВт-ч «зеленой» энергии, что на 73% больше, чем в 2023 году. Этого хватило бы, чтобы колонна из 52 электромобилей объехала весь мир. Количество подзарядок превысило 17 000, увеличившись на 67%.