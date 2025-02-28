Slevomat сообщает о рекордном обороте. Чехи накупили «по скидкам» на 3,8 миллиарда

Через скидочный портал Slevomat в прошлом году чехи приобрели туры, дегустационные меню в ресторанах или стоматологическую гигиену на сумму 3,8 миллиарда чешских крон. Оборот всей группы Slevomat, в которую также входит словацкий Zlavomat.sk, составил почти 5 миллиардов крон. Годом ранее он был около 4,5 миллиарда крон.



Прибыль всей группы составила 258 миллионов крон. Чешской компании Slevomat удалось добиться чистой прибыли в 222 миллиона крон по сравнению с 216 миллионами крон годом ранее. Наибольший интерес у покупателей вызывают туры, на которые приходится почти 70% оборота группы. В прошлом году эта категория выросла на 15%.



Однако если в 2023 году чешские домохозяйства оставляли покупку туров до июня, то в прошлом году ситуация стабилизировалась, по словам генерального директора Slevomat Group Томаша Бравермана. «В 2023 году нестандартная инфляция повлияла на покупательское поведение чехов и на покупки к праздникам, которые часто являются большой статьей семейного бюджета. В 2024 году это поведение более или менее вернулось к норме», — говорит Браверман, продолжая: «Напротив, наши данные также показывают желание путешествовать и снова наслаждаться этими „роскошествами“». Поэтому Slevomat готовит новые направления на этот год, уточняет он.





Самыми популярными направлениями в прошлом году были внутренние, но чехи также интересовались Польшей, Словакией и Австрией.



«Все больше чехов отправляются на польскую сторону гор для оздоровительного отдыха на выходные и более длительного отпуска. Местное предложение конкурирует по цене с чешским, а гостиничные условия зачастую более высокого уровня», — добавляет Браверман. Он считает, что недавно запущенное железнодорожное сообщение с Балтийским морем еще больше поднимет интерес к путешествиям в Польшу.





Новая линия до Гдыни (Польша), расположенной на берегу Балтийского моря, была запущена компанией ČD в середине декабря. Поезда будут останавливаться в Колине, Пардубице, Усти-над-Орлици, Личкове и польских городах Вроцлав, Познань и Гданьск.



Самым активным сезоном для группы является период до и после лета, а затем во время Рождества, когда в дополнение к подаркам покупаются оздоровительные путевки и лыжные поездки. «День святого Валентина, напротив, не так популярен среди чехов. Даже по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем снижение интереса к этому празднику», — добавляет Браверман. Помимо оздоровительного отдыха, дегустационных меню и массажа, потребителей также интересовали уроки искусства, посещение тематических парков и групповые эскейп-игры.



У группы путешествий и впечатлений Slevomat большие планы на этот год. «Мы инвестируем значительные средства в новые функции, связанные с онлайн-бронированием, расширяем наше международное предложение, особенно в приморских направлениях, и разрабатываем собственное мобильное приложение», — упомянул Браверман.





Slevomat, основанный в 2010 году предпринимателем Томашем Чупром, положил начало волне скидочных порталов в Чехии. Однако из двухсот первоначальных порталов осталось лишь несколько, включая SlevaDne.



В 2017 году Чупр вместе с другими инвесторами продал Slevomat британской группе Secret Escapes. По оценкам, стоимость сделки превысила 1,5 миллиарда крон.