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В рейтинг самых быстрорастущих компаний Европы попали шесть фирм из Чехии

Новости и статьи
5 марта 2025
21:00
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Шесть чешских компаний вошли в рейтинг самых быстрорастущих предприятий Европы этого года, составленный Financial Times (FT) и Statista. Победитель прошлого года, чешский дистрибьютор фотоэлектрических технологий Raylyst, занял 15-е место в рейтинге этого года и является самой быстрорастущей компанией в Чешской Республике.
В Европе лидером стала польская Menlo Electric, специализирующаяся на распространении технологий солнечной и возобновляемой энергетики. Второе место заняла британская Allica, работающая в сфере финансовых технологий, услуг и страхования, а третье — немецкая рекламно-маркетинговая фирма Almedia.

В пятерку также вошли итальянские Olla Home Solution и Raya. Более 75% участников рейтинга представляют Италию, Германию, Францию и Великобританию.

В этом году в список вошли шесть чешских компаний, тогда как в прошлом году их было 11. Помимо Raylyst, в топ-100 оказалась Woltair, продающая тепловые насосы и фотоэлектрические системы (65-е место). Другие чешские компании в рейтинге: Skladon (491-е место), Volmet (529-е место), Růžový slon (890-е место) и Rouvy (991-е место).

Рейтинг включает 1 000 европейских фирм с наибольшими темпами роста доходов по среднегодовому темпу роста (CAGR) за 2020–2023 годы.

Для включения в список нужно иметь оборот не менее 100 000 евро (2,5 миллиона крон) в 2020 году и 1,5 миллиона евро в 2023 году.

Фирма также должна быть независимой, то есть не дочерней компанией или филиалом, и иметь штаб-квартиру в одной из европейских стран.

Совокупный годовой темп роста Menlo Electric составил 830,8%. Для сравнения, Raylyst показала рост в 293,7%.
компании Чехия
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