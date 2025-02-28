Сеть магазинов электроники Okay в Чехии обанкротилась, не помогло даже закрытие магазинов

Один из крупнейших игроков чешского электронного бизнеса, компания Okay предпринимателя Йиндржиха Живоцкого , обанкротилась. Компания подала заявление о несостоятельности. Предпринятые ранее меры по сокращению расходов, закрытие магазинов, попытки привлечь инвесторов и спасение с помощью так называемой превентивной реструктуризации не помогли. Сейчас в компании работает 43 человека.





По словам самой компании, проблемы обострились после того, как она вступила в реструктуризацию, а поставщики прекратили поставки товаров в сеть.





«Ситуация привела к серьезному нарушению деятельности должника и поставила под угрозу перспективы продолжения деятельности должника в рамках сокращенной бизнес-модели, которую должник предусматривал при вступлении в процедуру предупредительной реструктуризации. Таким образом, большинство ключевых поставщиков, в частности азиатские поставщики электроприборов, полностью прекратили или значительно сократили свое деловое сотрудничество», — говорится в заявлении о несостоятельности, поданном сетью.





В результате кредиторы отклонили план реструктуризации компании.





В прошлом году выручка Okay составила около 4 миллиардов чешских крон, а объем продаж — 312 миллионов чешских крон. В 2022 году компания получила убыток в размере 148 миллионов крон.





Поэтому аудитор компании подчеркнул, что финансовое положение компании создает «значительную неопределенность» в отношении ее будущего, говорится в последнем опубликованном годовом отчете Okay за 2023 год.