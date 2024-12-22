Украинские врачи постепенно вовлекаются в чешскую систему здравоохранения, основная проблема — языковой барьер

«Мы надеялись, что процесс привлечения украинских врачей и медработников пойдет быстрее. В настоящее время у нас около полутора тысяч человек находятся на различных стадиях подготовки к одобрению или нострификации (процесс признания зарубежного образования и опыта, прим. ред.), при этом большинство — представители немедицинских профессий, таких как медсестры, психологи или физиотерапевты», — рассказал заместитель министра здравоохранения Якуб Дворжачек.



По состоянию на 2022 год аттестационный экзамен по данным Института последипломного образования в здравоохранении сдали 355 врачей, 34 стоматолога и девять провизоров из Украины.



«Для врачей процесс экзамена на получение лицензии занимает около полутора лет и включает в себя письменную и практическую часть продолжительностью шесть месяцев, а затем устную часть. Ключевым и в то же время естественным препятствием для украинских врачей является языковой барьер», — рассказал представитель института Ян Бродский.



«Самое сложное было выучить чешский», — подтвердила ранее украинский врач Оксана Денисюкова. Врачи должны не только освоить новый язык во время обучения, но, по мнению Чешской медицинской палаты, уметь профессионально выражать свои мысли, а для проверки разрешительный экзамен проводится на чешском языке.



Только после того, как украинские или другие врачи из стран за пределами Европейского союза сдают строгий экзамен в Чехии, они считаются выпускниками местного университета.



Другие медицинские работники сейчас готовятся к тесту, хотя, по словам Бродского, интерес к нему снижается по сравнению с началом российской агрессии. «В сентябре мы успешно обучили сотню врачей, стоматологов и фармацевтов, находящихся на разных стадиях аттестационного экзамена. Такое же количество людей примет участие в следующем курсе весной следующего года», — сказал Бродский.



Сам экзамен обойдется претенденту как минимум в 7 000 крон, а в случае повторных попыток сумма может вырасти до десятков тысяч. У всех кандидатов есть в общей сложности пять попыток сдать экзамен.



Однако процесс интеграции в чешскую систему здравоохранения не заканчивается сдачей экзамена. Каждый медицинский работник должен соответствовать всем требованиям той области, в которой он хочет работать. «Обычно продолжительность профильной подготовки варьируется от трех до пяти лет. Кроме того, опытные специалисты из Украины могут претендовать на признание своего предыдущего опыта, если он соответствует содержанию соответствующей образовательной программы в Чехии», — добавил Бродский.



«Большинство людей, вступивших в этот процесс, хотят завершить его и продолжить работу в Чехии, что является огромным преимуществом для чешской системы здравоохранения. Мы получаем качественных работников, которые могут нам существенно помочь в будущем», — заключил Дворжачек.



По статистике МВД, в настоящее время в Чехии находится более 386 000 украинских беженцев.