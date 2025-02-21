Новая карьера, лучшая жизнь: фонд Czechitas дает возможность матерям-одиночкам работать в сфере информационных технологий (и не только)

Чешская Республика является одной из стран с самым низким уровнем представленности женщин в сфере IT. В то же время качественное образование, необходимое для карьеры в этом секторе, часто оказывается финансово затруднительным, и это одна из причин, по которой была создана некоммерческая организация Czechitas (а затем и фонд). Они помогают женщинам преодолеть финансовый барьер, получить доступ к качественному образованию и впоследствии начать перспективную карьеру. Кроме того, они стараются популяризировать мир информационных технологий и сделать его более доступным.





Фонд Бары Бухновой Czechitas тесно связан с некоммерческой организацией, которая занимается поддержкой недостаточно представленных групп населения, особенно женщин, в мире информационных технологий. «В то время как Czechitas стремится к системным изменениям в сфере образования, фонд пожертвований помогает конкретным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получить образование и улучшить свои карьерные перспективы», — объясняет Ольга Максимова, председатель попечительского совета фонда.





Фонд был создан в 2022 году в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в Чехии. Теперь в его названии фигурирует имя соучредительницы Czechitas Бары Бухновой. Она была неутомимой сторонницей женщин в сфере технологий, но, к сожалению, скончалась в декабре 2024 года после долгой борьбы с болезнью.





«Ее энергия, доброта и страсть к образованию изменили тысячи жизней — она учила первым строчкам кода, открывала двери в IT, боролась за многообразие и помогала людям увидеть в себе потенциал. Она всегда отстаивала интересы тех, кто не мог позволить себе качественное образование, и именно на это наследие опирается фонд. Как говорила сама Бара: будьте смелыми, а не идеальными», — добавляет Ольга.





Кому помогает фонд?



— Женщинам всех возрастов, которые находятся в сложной социально-экономической ситуации и ищут новую работу.

— Предоставляет стипендии, которые позволяют женщинам посещать бесплатные курсы по информационным технологиям под эгидой Czechitas.

— Основным критерием отбора является сильная мотивация к приобретению новых навыков и их применению в сфере ИТ.

— Поддержка также включает помощь в планировании карьеры, поиске работы или запуске собственного проекта.





«С момента основания фонда мы оказали поддержку 31 женщине и распределили стипендии на общую сумму 2,83 миллиона крон благодаря поддержке компаний и мелких доноров», — рассказывает Ольга Максимова. Женщины могут выбрать один из нескольких курсов — например, трехмесячный интенсивный курс «Цифровая академия», курс «Менеджер по трансформации ИИ» или «Специалист по информационной безопасности».





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