Новая карьера, лучшая жизнь: фонд Czechitas дает возможность матерям-одиночкам работать в сфере информационных технологий (и не только)
8 марта 2025
11:00
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Найти новую работу часто бывает нелегко, особенно если вы находитесь в трудной жизненной ситуации и на различные курсы переподготовки просто нет денег. Именно тогда на помощь может прийти фонд Czechitas Бары Бухновой, который оказывает финансовую поддержку безработным женщинам, матерям-одиночкам или женщинам из малообеспеченных регионов для поступления на работу в IT-сектор.
Чешская Республика является одной из стран с самым низким уровнем представленности женщин в сфере IT. В то же время качественное образование, необходимое для карьеры в этом секторе, часто оказывается финансово затруднительным, и это одна из причин, по которой была создана некоммерческая организация Czechitas (а затем и фонд). Они помогают женщинам преодолеть финансовый барьер, получить доступ к качественному образованию и впоследствии начать перспективную карьеру. Кроме того, они стараются популяризировать мир информационных технологий и сделать его более доступным.
Фонд Бары Бухновой Czechitas тесно связан с некоммерческой организацией, которая занимается поддержкой недостаточно представленных групп населения, особенно женщин, в мире информационных технологий. «В то время как Czechitas стремится к системным изменениям в сфере образования, фонд пожертвований помогает конкретным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получить образование и улучшить свои карьерные перспективы», — объясняет Ольга Максимова, председатель попечительского совета фонда.
Фонд был создан в 2022 году в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в Чехии. Теперь в его названии фигурирует имя соучредительницы Czechitas Бары Бухновой. Она была неутомимой сторонницей женщин в сфере технологий, но, к сожалению, скончалась в декабре 2024 года после долгой борьбы с болезнью.
«Ее энергия, доброта и страсть к образованию изменили тысячи жизней — она учила первым строчкам кода, открывала двери в IT, боролась за многообразие и помогала людям увидеть в себе потенциал. Она всегда отстаивала интересы тех, кто не мог позволить себе качественное образование, и именно на это наследие опирается фонд. Как говорила сама Бара: будьте смелыми, а не идеальными», — добавляет Ольга.
Кому помогает фонд?
— Женщинам всех возрастов, которые находятся в сложной социально-экономической ситуации и ищут новую работу.
— Предоставляет стипендии, которые позволяют женщинам посещать бесплатные курсы по информационным технологиям под эгидой Czechitas.
— Основным критерием отбора является сильная мотивация к приобретению новых навыков и их применению в сфере ИТ.
— Поддержка также включает помощь в планировании карьеры, поиске работы или запуске собственного проекта.
«С момента основания фонда мы оказали поддержку 31 женщине и распределили стипендии на общую сумму 2,83 миллиона крон благодаря поддержке компаний и мелких доноров», — рассказывает Ольга Максимова. Женщины могут выбрать один из нескольких курсов — например, трехмесячный интенсивный курс «Цифровая академия», курс «Менеджер по трансформации ИИ» или «Специалист по информационной безопасности».
Как вы можете помочь?
Вы можете поддержать фонд Czechitas, сделав финансовый взнос на стипендиальный проект. Благодаря этому женщины, находящиеся в сложном положении, могут бесплатно пройти курс переподготовки в Czechitas. Благодаря стипендии они не только получают новые навыки, но и возможность изменить свое социально-экономическое положение и стать самодостаточными.
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