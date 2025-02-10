Слабый рост заработной платы в Чехии виноват в недоступности жилья

По мнению экспертов, проблемы с недоступным жильем усугубляются слабым экономическим ростом, из-за которого доходы чехов растут медленнее, чем в соседних странах.





Согласно анализу Чешской банковской ассоциации и аналитической компании Flat Zone, в третьем квартале прошлого года чешская недвижимость стоила на 24% дороже по отношению к доходам, чем в 2015 году. Нигде в соседних странах жилье не подорожало так значительно.





В Польше, например, оно даже немного выше уровня 2015 года. В Чехии же ножницы между доходами и ценами на жилье в прошлом году снова раскрылись, а именно на 2,6 процента.





Анализ работает с так называемым располагаемым доходом. Он показывает, сколько денег люди фактически имеют в своем распоряжении. Из всех доходов вычитаются налоги и другие обязательные отчисления. На прошлогодний результат повлиял правительственный пакет консолидации, который увеличил, например, выплаты по медицинскому страхованию.





«Но в большей степени чешская экономика росла медленнее, и ее рост сопровождается еще более медленным ростом доходов», - говорит Яромир Шиндел, главный экономист Чешской банковской ассоциации.





Перспективы на ближайшие несколько лет не слишком оптимистичны. В этом году доходы населения больше не будут сокращаться под влиянием пакета консолидации, но другие негативные явления сохраняются. Поэтому темпы роста зарплат вряд ли будут достаточно высокими, чтобы преодолеть рост цен на недвижимость. В лучшем случае располагаемые доходы населения будут расти примерно такими же темпами, как и цены на недвижимость.





«Для того чтобы произошли серьезные изменения, необходимо значительно увеличить предложение готовых квартир, а также повысить темпы роста чешской экономики, что в свою очередь отразится на росте заработной платы», - говорит Шиндел.





Спрос вырос на треть





Например, Чешский национальный банк в своем прогнозе от конца прошлого года заявил, что квартиры и семейные дома в этом году подорожают на 5,7 процента. Прогнозы коммерческих учреждений, застройщиков и брокеров по недвижимости варьировались между семью и десятью процентами. Для сравнения, номинальная средняя заработная плата, по данным банковской ассоциации, в этом году вырастет на 5,8 процента.





Данные Flat Zone показывают, что цены на недвижимость по всей стране в прошлом году выросли на 10,7 процента. Средняя квартира площадью 70 квадратных метров на вторичном рынке стоила 4,2 миллиона чешских крон, в то время как новостройка такой же площади — 9 миллионов чешских крон.





В этом году высокий спрос еще больше поднимет цены. В прошлом году они выросли примерно на треть по сравнению с 2023 годом.





«В Чешской Республике существует потребность в строительстве более 47 000 единиц жилья в год, будь то в силу демографических факторов или технического устаревания. Однако средний ежегодный объем строительства за последние 10 лет составляет всего около 32 000 квартир», — говорит Павел Климент, партнер KPMG.





По словам управляющего директора компании Flat Zone Милана Рочека, строительство отстает, особенно в престижных районах, таких как Прага, Центральная Богемия и Брно. В этих местах рост цен наиболее высок.