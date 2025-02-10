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Чехи стали больше думать о расходах на еду
1 марта 2025
09:00
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Покупательское поведение чехов меняется. Как правило, в течение недели они совершают больше мелких дополнительных покупок в небольших магазинах. В то же время они больше думают о своих расходах и экономят продукты. Они также предпочитают удобство, предпочитая делать покупки онлайн или поблизости с домом.
«Одна из основных тенденций, которую мы наблюдаем в покупательском поведении чехов, — это рационализация. Они чаще покупают товары в рамках промоакций и в то же время сокращают объем покупок и потребления», — говорит Зденек Скала из исследовательской компании Skála a Šulc. Одним словом, они стали больше думать о том, на что и почему они тратят деньги.
«Почти 30% людей сократили покупку товаров, в основном сладостей и закусок, чтобы экономить деньги», — говорит Ленка Швайдова с экономического факультета Технического университета Остравы.
Еще одна тенденция — рост покупок продуктов питания в онлайн-супермаркетах. «После нескольких лет тестирования они становятся основным местом покупок для значительной части домохозяйств», — добавляет Скала. Это связано, в частности, с общей тенденцией изменения покупательского поведения.
«С одной стороны, небольшие дополнительные покупки в хорошо доступных магазинах становятся все более частыми, а с другой стороны, большая покупка приобретает более рациональную форму. Покупатели хотят контролировать ситуацию, покупать только то, что им действительно нужно, и иметь возможность контролировать цену», — добавляет Скала. Именно поэтому они все чаще выбирают онлайн-супермаркеты.
В позапрошлом году количество крупных покупок стало значительно увеличиваться, и сегодня покупки в онлайн-магазинах на сумму свыше 1 200 крон составляют около 80% всех заказов.
«Гипермаркеты, напротив, продемонстрировали двухпроцентное падение объемов продаж, в то время как небольшие магазины оказались в прошлом году в худшем положении: объемы продаж снизились на 4%», — говорит Карел Тыра из исследовательского агентства Nielsen IQ.
Хотя чехи чаще всего посещают небольшие магазины, они тратят там меньше всего. «Если в небольших магазинах средняя трата составляет 208 крон, в супермаркете — 384 кроны, в гипермаркете — 630 крон, то в онлайн-супермаркетах, которые набирают обороты, но все еще используются наименьшим количеством людей, она составляет 769 крон», — добавил Скала. Чехи совершают меньше крупных покупок, но их стоимость выше.
«Согласно исследованиям, проведенным нашим факультетом, продукты питания — единственная категория товаров, где удобство, а не цена, является главным фактором при онлайн-покупках», — говорит Вацлав Стржитеский, заместитель декана факультета бизнеса и экономики Экономического университета.
Цифровизация и удобство
По словам Скалы, использование мобильных приложений сетями также значительно растет за счет бумажных листовок. Таким образом, приложения становятся важной причиной, по которой покупатели обращаются в некоторые сети.
В то же время чехи больше не хотят ходить или ездить далеко за покупками. По данным Skála и Šulc, 78% из них предпочитают делать покупки поблизости. В 2023 году почти на десятую часть больше чехов ездили за покупками на машине.
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