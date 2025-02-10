Цены на продукты способствуют росту инфляции в Чехии, соглашаются экономисты

«В краткосрочной перспективе продовольствие является основным фактором, способствующим росту инфляции», — сказал Голуб. «Но даже с учетом этого фактора мы увидим замедление инфляции в годовом исчислении в течение весны, и мы можем приблизиться к 2%», — добавил он.



В середине декабря Чешское статистическое управление сообщило, что годовая инфляция в январе составила 2,8%.



О продолжающемся росте цен на продукты питания в последний раз свидетельствовали январские цены производителей, которые считаются предвестниками будущих изменений для конечных потребителей. Цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 1,5% в месячном исчислении и на 9,1% в годовом.



Фрукты, крупы, яйца и мясо птицы стали дороже. С другой стороны, цены на картофель или свиное мясо упали. По мнению главного экономиста Deloitte Давида Марека, продовольствие также будет основным фактором инфляции. Это связано, в частности, с тем, что чешские фермеры в последние два года столкнулись с неблагоприятными условиями. Например, чешские производители фруктов пострадали от сильных морозов.



Тем не менее, Марек не ожидает, что в долгосрочной перспективе рост цен значительно отклонится от целевого показателя в 2%.



Инфляция цен на услуги также находится под контролем, говорит Марек. Поэтому, по его словам, ЧНБ должен ускорить снижение процентных ставок. Ликвидность может привести к миллиардным убыткам, считает Марек.



Советники ЧНБ утверждают, что они придерживаются более осторожного подхода из-за сохраняющихся инфляционных рисков в экономике.