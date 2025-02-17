Правительство Чехии предложит закон об ускоренной депортации нелегальных мигрантов

По словам депутата от ODS Евы Декруа, коалиция созывает встречу с оппозицией по этому законопроекту. Она хочет обсудить законопроект до того, как он будет представлен разработчиками.





По словам министра внутренних дел Вита Ракушана (STAN), основная суть предложения заключается в том, чтобы сделать процедуру высылки незаконно пребывающих иностранцев более эффективной. Например, если иностранец будет выслан, он больше не сможет просить убежища. Разбирательства по отказу в предоставлении международной защиты и по решению о возвращении иностранца в страну происхождения также должны быть объединены в одно производство.





Суды также будут обязаны рассматривать вопрос о целесообразности вынесения приговора о депортации, если иностранец признан виновным в совершении уголовного преступления. Заявителей также будут проверять по базам данных безопасности и подвергать новым эпидемиологическим проверкам. Полиция и власти смогут проверять данные мобильных телефонов мигрантов.





В последние дни Польша ужесточила миграционные правила и начала депортировать мигрантов, подозреваемых в серьезных преступлениях. В среду из Кракова в Грузию вылетел самолет с 17 грузинами, и польские чиновники заявили, что за этим последуют новые депортации. Заместитель министра внутренних дел Мачей Дущик заявил в выходные, что это будут одни из самых крупных депортаций из Польши со времен падения коммунизма в 1989 году.





Европейская комиссия на следующей неделе представит предложения по изменению миграционной политики, сказал Фиала. Ожидается, что будут приняты меры по улучшению политики возвращения. Предложения по облегчению возвращения мигрантов в страны их происхождения и транзита должны были быть представлены ЕК в феврале. Критики нынешней системы, в том числе Чешская Республика, призывают изменить концепцию безопасных третьих стран.





По данным Евростата, из 484 000 граждан стран, не входящих в ЕС, которые должны были покинуть Евросоюз в 2023 году, лишь около пятой части вернулись в страну происхождения. На пресс-конференции, посвященной ужесточению мер, которые готовятся на национальном уровне, Фиала еще раз подчеркнул, что принятия миграционного пакта ЕС недостаточно для решения проблемы. Поэтому на уровне ЕС некоторые страны сформировали рабочую группу, чтобы «пойти дальше». Фиала перечислил, например, участие Дании, Италии, Австрии, Швеции и Польши. "Проблема нелегальной миграции не может быть решена без европейского уровня, — говорит Фиала. По его словам, Европа не может выдворить многих мигрантов со своей территории, что и послужило причиной создания рабочей группы недовольных стран.





Правительство также хочет обсудить проблему миграции с оппозицией. Заместитель председателя ОДС Ева Декруа заявила, что сегодня же отправит приглашения президентам. Она упомянула возможность обсуждения законопроекта в Палате депутатов в ускоренном порядке и возможность внесения поправок, которые коалиция согласует с лидерами оппозиции. Кроме того, Фиала назначила на следующий четверг встречу лидеров всех партий палаты по вопросам безопасности и постепенного увеличения расходов на оборону, в том числе в международном контексте.





По предварительным данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), в прошлом году число людей, незаконно пересекающих границы ЕС, сократилось на 38% по сравнению с 2023 г. Общее число вновь прибывших нелегальным путем достигло 239 000 человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в своем ежеквартальном отчете о миграции. В последнем квартале прошлого года 60 717 мигрантов прибыли в Европу нелегально через Средиземное море, в том числе 57 766 по морю и 2 951 по суше, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). По сравнению с последним кварталом 2023 года число прибывших в Европу сократилось на пятую часть.





По предварительным данным, в прошлом году на основных миграционных маршрутах Фронтекс зафиксировал снижение числа выявленных незаконных пересечений границы по сравнению с предыдущим годом. Число выявленных незаконных пересечений границы сократилось на 78 % на западно-балканском маршруте и на 59 % на центрально-средиземноморском миграционном маршруте. С другой стороны, количество выявленных случаев на средиземноморском маршруте через Грецию увеличилось на 14%.





Значительный рост был отмечен и на восточных сухопутных границах ЕС, где 17 000 человек пытались незаконно пересечь границу, что на 192 % больше, чем в 2023 году.





Согласно докладу, восточный миграционный маршрут остается ключевым, особенно с учетом агрессивной войны России в Украине. По состоянию на конец года в странах ЕС, Норвегии, Исландии и Швейцарии насчитывалось более 4,2 миллиона беженцев, получивших временную защиту. Чешская Республика по-прежнему остается самой перегруженной страной по количеству выданных статусов временной защиты на душу населения. В последнем квартале прошлого года в ЕС, Норвегии, Исландии и Швейцарии было зарегистрировано более 4,2 миллиона активных регистраций временной защиты. По данным Евростата, наибольшее число регистраций по состоянию на 30 ноября зарегистрировано в Германии (1 152 620; 27,2 процента от общего числа активных регистраций в ЕС), за ней следуют Польша (987 925; 23,3 процента) и Чешская Республика (385 190; 9,1 процента). В пересчете на душу населения Чешская Республика возглавляет рейтинг ЕС, где на 1000 жителей приходится около 36 обладателей временной защиты, что составляет 3,6 процента населения, говорится в докладе.





В прошлом году при транзите через Чехию было задержано 420 нелегальных мигрантов, что на 90% меньше, чем в предыдущем году. Чаще всего задерживали граждан Сирии, на их долю пришлось более двух третей всех задержанных. Далее в порядке убывания следуют граждане Турции, России, Афганистана, Эфиопии и Монголии, говорится в докладе. Самым распространенным способом въезда в страну был воздушный транспорт — 219 человек.





В феврале Европейская комиссия должна была представить предложения по облегчению возвращения мигрантов в страны происхождения и транзита. По данным Евростата, из 484 000 граждан стран, не входящих в ЕС, которые должны были покинуть Евросоюз в 2023 году, лишь около пятой части вернулись в страну происхождения. Критики нынешней системы, в том числе из Чешской Республики, призывают изменить концепцию безопасных третьих стран. Новый регламент ЕС может позволить ужесточить высылку, но при этом он должен следовать международному праву, считают авторы доклада.