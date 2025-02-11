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Средняя зарплата в Чехии выросла и приблизилась к 50 000 крон

Новости 420on
6 марта 2025
11:00
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Средняя заработная плата в Чешской Республике в четвертом квартале прошлого года выросла до 49 229 чешских крон (до вычета налогов). В годовом исчислении рост составил 3 322 чешские кроны, или 7,2%. Реальная зарплата, то есть то, что люди реально покупают на свои доходы, выросла на 4,2 процента после вычета инфляции.
После предыдущих спадов реальная зарплата растет четвертый квартал подряд. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ). За весь прошлый год средняя зарплата в Чехии составляла 46 165 чешских крон. В годовом исчислении рост составил 3 044 чешские кроны.

За полный 2024 год инфляция составила 2,4 процента, а номинальный рост заработной платы — 7,1 процента. Таким образом, в реальном выражении заработная плата выросла на 4,6 процента, заявила Йитка Эрхарт, руководитель отдела статистики труда ЧСУ.

«Рост реальной заработной платы будет способствовать дальнейшему увеличению потребления домашних хозяйств, которое должно оставаться основным фактором роста ВВП в этом году. Однако следует помнить, что средняя заработная плата повышается в основном за счет более быстрого роста числа работников с высокими доходами», — прокомментировал Доминик Когут, аналитик PwC.

Рассматривая рост заработной платы, эксперт отметил, что необходимо также обратить внимание на региональные различия: Прага значительно выше среднего уровня со среднемесячным заработком в 59 870 чешских крон. В то время как обычно Карловарский край, где в четвертом квартале люди зарабатывали в среднем 42 284 чешских крон, или Пардубицкий (45 385 чешских крон), или Злинский (44 773 чешских крон) регионы отстают, что открывает воображаемые социально-экономические ножницы в обществе.

Реальные доходы все еще отстают

Несмотря на рост заработной платы, чешским работникам еще предстоит наверстать упущенное. «Реальная стоимость их средней брутто-зарплаты в настоящее время примерно соответствует уровню конца 2018 года, и им все еще не хватает 7,3 процента до предыдущего пика, достигнутого во втором квартале 2020 года», — говорит главный экономист Cyrrus Вит Градил.

Самый высокий рост средней заработной платы в четвертом квартале по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован у людей, работающих в сфере недвижимости — 16 %; в профессиональной, научной и технической деятельности — 12,2 %; и в сфере размещения, питания и напитков — 10,3 %.

«Навёрстывание упущенного благосостояния чешских работников продолжается быстрыми темпами. Несмотря на небольшое охлаждение, положение работников на рынке труда остается прочным, особенно в сфере услуг, которая пользуется большим спросом», — отметил Градил.

По его словам, в 2025 году зарплаты продолжат расти в реальном выражении, но их темпы заметно замедлятся. «Предыдущая волна найма отчасти стала возможной благодаря исторически высокой норме прибыли отечественных компаний, которая уже сокращается», — заключил он.
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