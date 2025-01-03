Самый сильный паспорт у сингапурцев. Какое место у чехов?

Паспортный индекс Henley регулярно составляется компанией Henley & Partners. Сингапурцы уже давно занимают первое место в этом рейтинге. За ними следуют японцы, а французы, немцы, итальянцы, испанцы, финны и южнокорейцы занимают третье место. Они могут посещать 192 страны без виз. Под безвизовым режимом в рейтинге также понимается, что визу можно получить только по прибытии в страну назначения.





Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швеция и Норвегия занимают четвертое место. Владельцы этих паспортов могут путешествовать без виз по 191 направлению. Бельгийцы, новозеландцы, португальцы, швейцарцы и британцы могут отправиться в 190 стран.





Шестую позицию делят греки и австралийцы. Седьмое место принадлежит Канаде, Польше и Мальте. Восьмое место досталось Венгрии и Чехии. Предпоследние места в первой десятке занимают эстонцы и американцы, а десятые — литовцы, латыши, словенцы и жители Объединенных Арабских Эмиратов.





С другой стороны, самым слабым паспортом является афганский, который позволяет безвизово путешествовать только по 26 направлениям из 227.





«Само понятие гражданства и лотереи, связанной с местом рождения, нуждается в переосмыслении, поскольку температура растет, стихийные бедствия становятся все более частыми и серьезными, а среда, в которой живут многие сообщества, становится непригодной для жизни», — цитирует CNN председателя совета директоров Henley & Partners.





Он добавил, что политическая нестабильность и вооруженные конфликты в разных регионах мира вынуждают людей покидать свои дома в поисках безопасности.





Существует несколько рейтингов силы паспортов, и каждый из них имеет немного разные методы оценки, а также оперирует разным количеством направлений. Например, индекс паспортов Arton Capital учитывает 193 страны-члена ООН и шесть других территорий, включая Тайвань, Гонконг и Палестину. Согласно этому рейтингу, эмиратцы могут похвастаться самым сильным паспортом, имея безвизовый или визовый статус в 180 странах. На втором месте испанцы — 179 стран.



