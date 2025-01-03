Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Самый сильный паспорт у сингапурцев. Какое место у чехов?

Новости 420on
14 января 2025
13:00
93
Сингапурский паспорт станет в начале 2025 года считается самым сильным в мире. Его владельцы могут без виз путешествовать по 195 направлениям, уступая только японцам, которые могут путешествовать по 193 направлениям. Неплохо обстоят дела и у чехов, которые делят восьмое место с венграми и могут посетить 187 стран без визы.
Паспортный индекс Henley регулярно составляется компанией Henley & Partners. Сингапурцы уже давно занимают первое место в этом рейтинге. За ними следуют японцы, а французы, немцы, итальянцы, испанцы, финны и южнокорейцы занимают третье место. Они могут посещать 192 страны без виз. Под безвизовым режимом в рейтинге также понимается, что визу можно получить только по прибытии в страну назначения.

Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швеция и Норвегия занимают четвертое место. Владельцы этих паспортов могут путешествовать без виз по 191 направлению. Бельгийцы, новозеландцы, португальцы, швейцарцы и британцы могут отправиться в 190 стран.

Шестую позицию делят греки и австралийцы. Седьмое место принадлежит Канаде, Польше и Мальте. Восьмое место досталось Венгрии и Чехии. Предпоследние места в первой десятке занимают эстонцы и американцы, а десятые — литовцы, латыши, словенцы и жители Объединенных Арабских Эмиратов.

С другой стороны, самым слабым паспортом является афганский, который позволяет безвизово путешествовать только по 26 направлениям из 227.

«Само понятие гражданства и лотереи, связанной с местом рождения, нуждается в переосмыслении, поскольку температура растет, стихийные бедствия становятся все более частыми и серьезными, а среда, в которой живут многие сообщества, становится непригодной для жизни», — цитирует CNN председателя совета директоров Henley & Partners.

Он добавил, что политическая нестабильность и вооруженные конфликты в разных регионах мира вынуждают людей покидать свои дома в поисках безопасности.

Существует несколько рейтингов силы паспортов, и каждый из них имеет немного разные методы оценки, а также оперирует разным количеством направлений. Например, индекс паспортов Arton Capital учитывает 193 страны-члена ООН и шесть других территорий, включая Тайвань, Гонконг и Палестину. Согласно этому рейтингу, эмиратцы могут похвастаться самым сильным паспортом, имея безвизовый или визовый статус в 180 странах. На втором месте испанцы — 179 стран.

Чехия Евросоюз рейтинг путешествие визы
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
14 ЯНВАРЯ 2025
409
ЖИЗНЬ
НОВЫЙ ПЛАН ЕС: РЕСТОРАНЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ ДЕШЕВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ
14:00
13 ЯНВАРЯ 2025
2940
ЖИЗНЬ
В ЧЕШСКИХ ШКОЛАХ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
10:00
13 ЯНВАРЯ 2025
1302
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СЛАДОСТИ РУЧНОЙ РАБОТЫ «СИБИРСКИЙ КЕДР» (SIBERIAN CEDAR)
17:00
11 ЯНВАРЯ 2025
3527
ОБРАЗОВАНИЕ
ИНЖЕНЕР, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, MBA. ЧЕШСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ ТИТУЛАМИ ПОПАЛА В ЗАГОЛОВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ
18:00
8 ЯНВАРЯ 2025
770
БИЗНЕС
АНАЛИЗ: В 2024 ГОДУ В ЧЕХИИ ОБАНКРОТИЛИСЬ 686 КОМПАНИЙ
13:00
7 ЯНВАРЯ 2025
5755
БИЗНЕС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО НАЛОГА. ДЛЯ КОГО ЭТО ВЫГОДНО?
14:00
6 ЯНВАРЯ 2025
5555
БИЗНЕС
ВЕСТИ БИЗНЕС В ЧЕХИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ. МЕШАЮТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ И РАСТУЩИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
10:00
6 ЯНВАРЯ 2025
891
ЖИЗНЬ
СТАНЦИИ МЕТРО PANKRÁC И ČESKOMORAVSKÁ ЗАКРЫТЫ С ПОНЕДЕЛЬНИКА, 6 ЯНВАРЯ, ПОЧТИ НА ГОД
09:00
6 ЯНВАРЯ 2025
3415
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ К МИГРАЦИОННОМУ ПАКТУ, КОТОРЫЙ ВСТУПИТ В СИЛУ В ИЮНЕ 2026 ГОДА
16:00
5 ЯНВАРЯ 2025
7001
ЖИЗНЬ
ПРИ ПУТЕШЕСТВИИ ПО ЕВРОПЕ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ В СВОЕМ МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ ЗЕЛЕНУЮ КАРТУ. В ЧЕХИИ ВОДИТЕЛЯМ ВООБЩЕ НЕ НУЖНО ВОЗИТЬ ЕЕ С СОБОЙ
12:30
5 ЯНВАРЯ 2025
647
ЖИЗНЬ
В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛ ПОБИТ РЕКОРД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОДОРОГ В ЧЕХИИ
16:30
4 ЯНВАРЯ 2025
1541
ЖИЗНЬ
ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ УКРАИНУ ПРЯМО СЕЙЧАС, ПРИЗЫВАЕТ НОВЫЙ ПОСОЛ УКРАИНЫ В ЧЕХИИ
10:30
4 ЯНВАРЯ 2025
2669
ЖИЗНЬ
ЧЕХАМ, КОТОРЫЕ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛИТИКОЙ ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РФ, ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ ВНЖ В РОССИИ
11:30
3 ЯНВАРЯ 2025
6041
ЖИЗНЬ
ПЛИТОЧНИК В ЧЕХИИ МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ И 300 ТЫСЯЧ КРОН В МЕСЯЦ. ОДНАКО ЧЕХИ НЕ ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ РУКАМИ
08:00
3 ЯНВАРЯ 2025
6654
ЖИЗНЬ
ЗАЛОГ ЗА АРЕНДУ КВАРТИР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗВРАЩЕН АРЕНДАТОРАМ С ПРОЦЕНТАМИ