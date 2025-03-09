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Удивительные явления над Чехией. Что происходило в небе в понедельник вечером?
25 марта 2025
18:00
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В понедельник вечером наблюдатели из Европы, если не было облачно, могли увидеть в небе удивительную спиральную туманность. Это явление образовалось вокруг верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 миллиардера Илона Маска, которая ранее доставила на орбиту с космодрома во Флориде секретный военный груз.
Чешское астрономическое общество на своем сайте обратило внимание на яркую точку, вокруг которой по спирали распространялись голубоватые облака. Фотографии этого явления также начали появляться в социальных сетях.
Световое зрелище можно было наблюдать с нашей территории в понедельник около 21:00 по центральноевропейскому времени. Объект медленно перемещался и через некоторое время исчез, туманная спираль была видна невооруженным глазом. Это не единичный случай.
«Это была верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая выпустила излишки топлива и образовала видимую спираль при спуске в атмосферу. Когда это топливо выбрасывается на большой высоте, оно может превратиться в лед и отражать солнечный свет, создавая в небе видимое, иногда спиралевидное облако», — описал событие на странице в Facebook Павел Сучан, пресс-секретарь Астрономического института Чешской академии наук.
По его словам, в Астрономический институт поступило несколько запросов от людей, которые не знали, что происходит в небе. «Выброс топлива из ступени ракеты-носителя происходит довольно часто, поэтому такое явление в небе можно наблюдать время от времени, это был не единичный случай», — добавил Сучан.
Ракета-носитель поднялась с космодрома во Флориде в 18:48 по центральноевропейскому времени в понедельник, доставив на орбиту груз в рамках миссии NROL-69 для Национального разведывательного управления США.
Световое зрелище можно было наблюдать с нашей территории в понедельник около 21:00 по центральноевропейскому времени. Объект медленно перемещался и через некоторое время исчез, туманная спираль была видна невооруженным глазом. Это не единичный случай.
Takto krásně zachytila kamarádka z Jablonce včerejší vypouštění zbytku pohonných látek z druhého stupně nosné rakety Falcon 9. pic.twitter.com/G0vyTdikvN— Michal Vaclavik (@Kosmo_Michal) March 25, 2025
«Это была верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая выпустила излишки топлива и образовала видимую спираль при спуске в атмосферу. Когда это топливо выбрасывается на большой высоте, оно может превратиться в лед и отражать солнечный свет, создавая в небе видимое, иногда спиралевидное облако», — описал событие на странице в Facebook Павел Сучан, пресс-секретарь Астрономического института Чешской академии наук.
По его словам, в Астрономический институт поступило несколько запросов от людей, которые не знали, что происходит в небе. «Выброс топлива из ступени ракеты-носителя происходит довольно часто, поэтому такое явление в небе можно наблюдать время от времени, это был не единичный случай», — добавил Сучан.
Ракета-носитель поднялась с космодрома во Флориде в 18:48 по центральноевропейскому времени в понедельник, доставив на орбиту груз в рамках миссии NROL-69 для Национального разведывательного управления США.
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