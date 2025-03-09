ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Удивительные явления над Чехией. Что происходило в небе в понедельник вечером?

Новости и статьи
25 марта 2025
18:00
229
В понедельник вечером наблюдатели из Европы, если не было облачно, могли увидеть в небе удивительную спиральную туманность. Это явление образовалось вокруг верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 миллиардера Илона Маска, которая ранее доставила на орбиту с космодрома во Флориде секретный военный груз.
Чешское астрономическое общество на своем сайте обратило внимание на яркую точку, вокруг которой по спирали распространялись голубоватые облака. Фотографии этого явления также начали появляться в социальных сетях.

Световое зрелище можно было наблюдать с нашей территории в понедельник около 21:00 по центральноевропейскому времени. Объект медленно перемещался и через некоторое время исчез, туманная спираль была видна невооруженным глазом. Это не единичный случай.


«Это была верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая выпустила излишки топлива и образовала видимую спираль при спуске в атмосферу. Когда это топливо выбрасывается на большой высоте, оно может превратиться в лед и отражать солнечный свет, создавая в небе видимое, иногда спиралевидное облако», — описал событие на странице в Facebook Павел Сучан, пресс-секретарь Астрономического института Чешской академии наук.

По его словам, в Астрономический институт поступило несколько запросов от людей, которые не знали, что происходит в небе. «Выброс топлива из ступени ракеты-носителя происходит довольно часто, поэтому такое явление в небе можно наблюдать время от времени, это был не единичный случай», — добавил Сучан.

Ракета-носитель поднялась с космодрома во Флориде в 18:48 по центральноевропейскому времени в понедельник, доставив на орбиту груз в рамках миссии NROL-69 для Национального разведывательного управления США.
космос Чехия США
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
25 МАРТА 2025
467
ЖИЗНЬ
АВАНСЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОЖИДАЕМОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ
13:30
24 МАРТА 2025
428
ЖИЗНЬ
ЗА ТРИ ГОДА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ НА 26 ПРОЦЕНТОВ. ЭТО СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ЕС
16:30
21 МАРТА 2025
2471
ОБРАЗОВАНИЕ
CКАНДАЛ В КАРЛОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ПРОРЕКТОР ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
14:00
21 МАРТА 2025
5012
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ СТАЛКИВАЮТСЯ С НОВЫМИ МОШЕННИЧЕСТВАМИ НА САЙТАХ ЗНАКОМСТВ. ОНИ ВХОДЯТ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОП
14:00
20 МАРТА 2025
748
ЖИЗНЬ
С 2020 ГОДА В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛА ОДЕЖДА. ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ВЫРОСЛИ ТАК ЖЕ, КАК И В ЕС
19:00
19 МАРТА 2025
4089
ЖИЗНЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ УТВЕРДИЛО УСЛОВИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
16:30
19 МАРТА 2025
640
ОБРАЗОВАНИЕ
ШЕВЧИК УШЕЛ С ПОСТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДЕКАНА ВШЭ, МОТИВИРУЯ ЭТО ДАВЛЕНИЕМ СО СТОРОНЫ РЕКТОРА
11:30
18 МАРТА 2025
1984
ЖИЗНЬ
СОТНИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОДЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ В ЧЕХИИ
11:00
16 МАРТА 2025
2012
ЖИЗНЬ
США ПРЕКРАЩАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАДИО «СВОБОДНАЯ ЕВРОПА», КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ В ПРАГЕ
09:00
16 МАРТА 2025
2591
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ «БОЛЬШОЙ БРАТ». ГОСУДАРСТВО ПРОВЕРИТ, КАКИЕ САЙТЫ ВЫ ПОСЕЩАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА
17:00
15 МАРТА 2025
8879
ЖИЗНЬ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ПОКИДАЮТ ЧЕХИЮ. ПЯТАЯ ЧАСТЬ ДЕТЕЙ ХОЧЕТ ЖИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ, СТАВ ВЗРОСЛЫМИ
16:30
13 МАРТА 2025
2315
БИЗНЕС
ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА ГАСТРОНОМИЮ ЧЕХИИ: ЧТО УЦЕЛЕЛО, А ЧТО ИСЧЕЗЛО?
19:30
12 МАРТА 2025
1304
БИЗНЕС
ПОЧТА ГОТОВИТСЯ К ПРОДАЖЕ BALÍKOVNA
11:30
11 МАРТА 2025
3710
БИЗНЕС
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ OKAY В ЧЕХИИ ОБАНКРОТИЛАСЬ, НЕ ПОМОГЛО ДАЖЕ ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
13:00
9 МАРТА 2025
5653
ЖИЗНЬ
СРАВНЕНИЕ ЗАРПЛАТ В ЧЕХИИ: РАЗРЫВ В РЕГИОНАХ ОГРОМНЫЙ