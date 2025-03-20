Гениальная разработка чешских ученых: самоочищающаяся пленка для торговых автоматов, уничтожающая вирусы

Пленки были протестированы в реальных условиях в точках быстрого питания, на кассах супермаркетов и в аэропорту.



В принципе, все это работает по аналогии с мобильными телефонами, экраны которых могут быть покрыты прозрачной защитной пленкой. Хотя она повреждается при падении телефона, стекло под ней остается без царапин.



Новая самоочищающаяся пленка для общественных экранов защищает не от ударов, а от передачи болезней.



Она устойчива как к болезням, так и к повреждению от искусственных ногтей

«Во время пандемии ковида-19 мы наблюдали тревогу по поводу того, что покупатели прикасаются к дисплеям. Поэтому мы искали решение, которое бы защищало их и в то же время давало чувство безопасности», — говорит Либор Вошицкий, директор компании Fortes interactive, специализирующейся на производстве сенсорных панелей.



Над созданием пленки Lotus Fouil разработчики компании работали совместно с учеными из химической лаборатории Технологического университета Брно (VUT) и представителями других учреждений.



Пленка уже прошла испытания в самых неблагоприятных условиях — в супермаркетах, заведениях фастфуда и аэропортах. Лабораторные тесты показали, что она уничтожает более 99% вируса ковид-19 и более 99,9% бактерий, таких как кишечная палочка и золотистый стафилококк.



Кроме того, она очень долговечна — выдерживает до 30 000 прикосновений искусственных ногтей. К тому же уход за ней очень прост. Пленку можно протирать дезинфицирующими средствами и салфеткой из микрофибры, а самоклеящийся слой с низкой клейкостью позволяет легко снимать и заменять ее.



Пленка также может использоваться на кофемашинах.



Технология защищена патентом в Чехии и ожидает патентной защиты в США. По мнению исследователей, благодаря простоте нанесения, высокой прочности и широким возможностям применения пленка может стать стандартом для защиты сенсорных экранов во всем мире. Она также может защитить ручки тележек для покупок.



Быстрая разработка пленки стала возможна благодаря сочетанию усилий научных кругов и частного сектора. Пленка уже доступна на рынке. Она не пошла по относительно распространенному пути, когда исследователи сначала разрабатывают что-то, а затем ищут производителя продукта.



Помимо Fortes interactive и VUT, в проекте участвовало множество партнеров, каждый из которых играл свою особую роль. Среди них — технологический факультет Университета Томаша Бата в Злине и производственная компания Synpo.



Пленка обладает антимикробными свойствами и очень устойчива к внешним воздействиям.



«Самое главное достижение проекта — это то, что он не превратился в теоретическую технологию или просто лабораторный образец», — говорит Михал Веселый, декан химического факультета VUT.



Разработчики намерены модифицировать пленку таким образом, чтобы ее можно было использовать для широкого спектра поверхностей. В итоге она может появиться на поручнях, дверных ручках или тележках для покупок.