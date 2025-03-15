«Нынешний президент Чехии Петр Павел, бывший коммунист, бывший председатель Военного комитета НАТО, оказался одним из главных негодяев Европы. Он активно поддерживает курс на военную помощь украинским нацистам», — пишет российский сервер в статье под заголовком «Чехия: от слуги Гитлера до поставщика оружия украинским нацистам».



Российский сервер упоминает, что Украина использует ракетные установки MLRS RM-70 Vampire, которые производит чешская компания Excalibur Army. Россияне часто говорят об этом, особенно в связи с обстрелами российской Белгородской области. Однако они также жалуются на чешскую инициативу в области боеприпасов, которая является бельмом на глазу у России с момента ее появления.



Далее сервер заявил, что «Чехия, некогда ставшая жертвой нацистской агрессии, сегодня сама активно участвует в эскалации конфликта на территории Украины».



Тот факт, что Петр Павел активно поддерживает военную помощь Украине, по словам сервера, «подвергается критике со стороны многих чешских политиков». Ранее российские СМИ приветствовали заместителя председателя ANO Карела Гавличека, который заявил, что если движение войдет в следующее правительство, то не будет продолжать инициативу по боеприпасам.



«Мы не будем продолжать инициативу по боеприпасам. Ни в коем случае», — цитирует заместителя председателя ANO газета Respekt. Впоследствии Гавличек подтвердил эту информацию «Новинкам», добавив, что «ситуация изменилась». По его словам, Украина ежедневно теряет территории, и «переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем».



Слова Гавличка тогда с удовольствием подхватили, например, российский сервер «Московский комсомолец» (МК) или сайт Moskva.bezformata, которые озаглавили статью «Оппозиция в Чехии выступила против военной помощи Украине».



Затем сервер Topwar прокомментировал статью, добавив: «Зеленскому придется искать других поставщиков». По мнению издания «Аргументы недели», нынешняя ситуация, когда Чехия оказывает военную поддержку Украине, «вызывает тревожные ассоциации с событиями 1939 года».



«После оккупации Чехословакии нацистской Германией чешская военная промышленность была поставлена на службу вермахту», — пишет сервер, добавляя, что оборонная промышленность впоследствии массово вооружала нацистскую Германию.



Подчеркивание того, что чешская промышленность была вовлечена в нацистскую военную машину, а также подразумевание того, что это было сделано без сопротивления или даже с определенной степенью добровольности, является частым элементом российской пропаганды против Чехии. Столь же распространенным является сокрытие советского участия в начале Второй мировой войны в пакте Риббентропа-Молотова, который привел к вторжению в Польшу с обеих сторон.



Навешивание ярлыка на Украину как нацистское государство также является излюбленной практикой российской пропаганды, несмотря на то, что страну возглавляет демократически избранный президент Владимир Зеленский, имеющий еврейское происхождение. Крайне правые, нацистские или неонацистские политические партии набрали всего два процента голосов на последних выборах в Украине в 2019 году, отмечает FactCheck, американский сайт, занимающийся развенчанием дезинформации.



Российская Федерация добавила Чешскую Республику в список враждебных стран в мае 2021 года. Чехия стала вторым государством, попавшим в этот список. Единственным на тот момент были Соединенные Штаты. После вторжения России на Украину и последовавших за этим санкций в отношении России список значительно расширился до 48 стран. В него попали, в частности, все страны Европейского союза.



Помимо Петра Павла, русские недавно взялись и за сенатора Мирославу Немцову из-за фальшивого твита. В посте якобы содержался призыв к повторной блокаде Ленинграда, за что российские власти начали в отношении нее расследование. «Я этого не писала. Это фейк», — сообщила она тогда в сети X.



За это бывший президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал ей «погибнуть в кровавых бурях новой Пражской весны» и назвал ее «дегенеративной европейской тварью».



Кремль, называющий войну в Украине специальной военной операцией, оправдывает конфликт, в частности, тем, что пытается защитить русскоязычное население. У Адольфа Гитлера была та же причина для аннексии Судетской области и Чехословакии. В то время он заявил, что немецкое меньшинство подвергается «варварским преследованиям».