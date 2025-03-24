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Сегодня последний день подачи бумажной налоговой декларации

Новости 420on
1 апреля 2025
13:30
163
Вторник, 1 апреля, — последний день, когда можно подать декларацию о доходах за прошлый год на бумаге. Налоговые офисы открыты с 08:00 до 17:00. У тех, кто подает декларацию в электронном виде, есть время до 2 мая. Для тех, кто подает декларацию через налогового консультанта, крайний срок — 1 июля. За опоздание более чем на пять рабочих дней грозит штраф.
К 30 марта Налоговое управление получило 1 466 772 налоговые декларации, сообщил пресс-секретарь Патрик Мадл. Подавляющее большинство из них было подано физическими лицами — 1 319 306. 43,2 процента из них были поданы в бумажном виде.

Компании в основном подают налоговые декларации в электронном виде. «За 2023 налоговый год рекордные 73 процента деклараций были поданы в электронном виде, и мы ожидаем, что в этом году этот показатель немного увеличится», — отметила Мэдл.

Каждый, кто в прошлом году получил доход более 50 000 крон, должен подать налоговую декларацию, если только это не был доход от работодателя, где он подписал так называемую декларацию налогоплательщика. Обязанность распространяется и на тех, кто работает на нескольких работодателей одновременно, совмещает работу по найму с торговлей или имеет доход от аренды или капиталовложений в дополнение к доходу от работы по найму.

С другой стороны, декларацию не обязаны подавать индивидуальные предприниматели, которые используют единую ставку налога, говорит Ивана Бранкуцка, директор консалтинговой компании Crowe.

Финансовое управление начнет выплачивать переплаты по налогам со 2 апреля, и на это отводится тридцать дней. Этот срок распространяется и на тех, кто подал налоговые декларации заранее, в бумажном или электронном виде. Тем, кто подает налоговые декларации в электронном виде после 1 апреля, Налоговое управление начнет выплачивать переплату с мая, после окончания срока подачи электронных деклараций.

За несвоевременную подачу налоговых деклараций предусмотрен штраф. В течение первых пяти рабочих дней Налоговое управление оставляет просрочку без штрафа, но в дальнейшем штраф составляет 0,05 процента от суммы уплаченного налога или 0,01 процента от суммы начисленного налогового убытка за каждый последующий день просрочки. Максимальный размер штрафа составляет пять процентов. Если налоговая декларация не подается вообще, даже после запроса органа, штраф составляет минимум 500 чешских крон и максимум 300 000 чешских крон.
Чехия налоги
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