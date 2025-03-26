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За морозными выходными последуют очень холодные дни на следующей неделе

Новости и статьи
3 апреля 2025
19:30
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Начало апреля принесет с собой сюрпризы в погоде. Сейчас, когда высокий уровень давления над Северным морем проникает в центральную Европу, Чехию ожидает еще несколько теплых дней, кульминацией которых станет пятничный максимум около 20°C. Однако ситуация быстро изменится в выходные, когда с северо-востока начнет поступать холодный воздух, который определит характер погоды в начале следующей недели.
К концу рабочей недели нас ожидает череда теплых и солнечных дней, осадки будут единичными. Перемены наступят в выходные, когда к нам придет прохладный арктический воздух с северо-востока. Из-за сочетания низкого давления над Украиной и высокого давления в районе Великобритании мы окажемся буквально в тисках. Ситуация начнет меняться к концу следующей недели, когда влияние низкого давления ослабнет.

В четверг, в основном ясным утром, самые низкие температуры составят от 1 до 5°C в Богемии, а в южной Моравии могут достигать 7°C. Днем будет преобладать ясное или почти ясное небо, в то время как в Моравии и Силезии могут временно появиться облака. Максимальные показатели достигнут 14-18°C. В горах Есеники и Бескиды днем будет дуть ветер с порывами около 45 км/ч.

Утром в пятницу температура воздуха составит от 3 до 7°C, в южной Моравии — 8°C. В течение дня будет облачная или частично облачная погода с небольшими осадками. Дневные максимумы достигнут 15-20°C, в горах — около 14°C.

Арктический воздух придет в субботу. Утро субботы окажется еще теплее:  воздух прогреется до примерно 8°C. Ожидается облачность с дождями и постепенным снегопадом. Максимальная дневная температура зависит от притока арктического воздуха. В Чехии вначале установится до 14°C, а на северо-востоке Моравии — лишь около 7°C. В ночь на воскресенье в низинах также возможен снег. Осадки будут чаще выпадать в восточной и северо-восточной Моравии, в то время как в Богемии их можно ожидать лишь спорадически. В субботу в горах может выпасть до 10 см снега.

Утро воскресенья в большинстве районов страны будет морозным, температура опустится до −3°C. Дневные максимумы составят всего от 1 до 4°C.

Модели расходятся во мнениях относительно хода воскресной погоды. В то время как ECMWF и ICON указывают на возможность дождей со снегом, GFS показывает лишь минимальные осадки. В более краткосрочной перспективе, как правило, надежна модель ICON D2, которая также обещает ливни в воскресенье.

Проблемы доставит и приход ветров, которые будут способствовать образованию сугробов в заснеженных районах.

Мороз будет угрожать деревьям и посевам. Холодная погода может создать проблемы для цветущих деревьев. Чешский гидрометеорологический институт предупреждает о вероятном введении предупреждения о заморозках на период вегетации. К сожалению, подобные ситуации в Чехии происходят регулярно. Например, в апреле прошлого года мороз повредил фруктовые деревья и испортил урожай яблок, слив, груш и абрикосов.

Следующая неделя также принесет относительно холодные утра. В понедельник утром похолодает до −6°C. В течение всего дня будет преимущественно облачно или почти облачно, а максимальная температура достигнет 7°C. Вечером и в ночь на вторник с северо-востока придут дожди со снегом, а с середины дня — снег. Сначала они будут более частыми в Моравии, а в ночь на вторник достигнут Богемии.

Во вторник ситуация будет аналогичной, утренние минимумы составят от −4 до 0°C. Днем потеплеет до 5-9°C. На большей части территории будет облачно или почти облачно. На востоке пройдут дожди, а в горах — снег.

Утро среды снова будет холодным, от −3 до 2°C. На большей части территории будет преобладать облачная погода с частичной облачностью. На востоке пройдут дожди, а в горах — снег. Температура воздуха достигнет 8-10°C.

Есть надежда, что ситуация изменится в конце следующей рабочей недели, когда, согласно некоторым моделям, возможно возвращение к 15°C и меньшему количеству осадков.
погода Чехия
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