Чешские оружейные заводы показывают рекордные результаты

«Мы более чем на 90% ориентированы на экспорт, но, несмотря на это, заказы для чешской армии остаются относительно стабильными. В основном это „Татры“ и другая наземная техника», — говорит финансовый директор Czechoslovak Group Зденек Юнак.



Европейские заказы в прошлом году, за исключением Украины, составили менее 44% от выручки холдинга. Аналогичная доля пришлась на Украину. Компания ожидает значительного роста и в этом году.



«Мы планируем увеличить производство», — сказал Юнак.



Крупнейший в Чехии оружейный холдинг насчитывает более 100 компаний. Более 14 000 человек работают на его почти 40 заводах, расположенных в основном в Европе и США. В прошлом году компания приобрела американского производителя малокалиберных боеприпасов Kinetic Group более чем за 50 миллиардов, став одним из крупнейших производителей малокалиберных боеприпасов в мире.



Выручка компании Colt выросла в два раза по сравнению с прошлым годом



Другие чешские оружейные компании также преуспевают: доходы Colt CZ Group SE в прошлом году выросли в два раза по сравнению с предыдущим годом и составили более 22 миллиардов, а прибыль — почти 2 миллиарда. В прошлом году компания продала 634 000 единиц оружия. В Чешской Республике она заработала в прошлом году почти 4,5 миллиарда, в том числе благодаря закупкам Министерства обороны.



«Предварительные результаты за 2024 год соответствуют нашим ожиданиям, особенно в части органического роста в сегменте огнестрельного оружия», — сказал Ян Драгота, председатель совета директоров Colt CZ Group SE.



Другая ведущая оружейная компания, STV Group, также прогнозирует значительно лучшие результаты. Она хочет производить до 300 000 артиллерийских снарядов в год. «Как чешская компания мы всегда ориентируемся в первую очередь на нашу армию как основного потребителя, но мы видим, что без экспорта нам, конечно, не обойтись», — заявил в начале марта Иво Стрейчек, директор по проектам развития STV Group.



Программа EGAP также поможет чешским оружейникам увеличить свои производственные мощности. Она позволит застраховать кредиты на сумму до пяти миллиардов крон. «Благодаря страхованию у них будет гораздо больше шансов получить инвестиционный кредит, а если и получат, то на лучших условиях», — пояснил Давид Гавличек, председатель совета директоров EGAP. Компании могут подавать заявки на страхование с четверга. Первые заявители уже обратились в компанию.