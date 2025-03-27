Недоглядели — и подарили шанс: ЛГБТ-пары в Чехии смогут усыновлять детей вместе

«Поправка была принята быстро. Она недоработана», — сказал эксперт по правовым вопросам Якуб Томшей о законе об однополых парах. По его мнению, гомосексуальные пары могут усыновить ребенка так же быстро, как и гетеросексуальные.



Депутаты парламента уже много лет занимаются вопросом уравнивания прав гетеросексуальных и гомосексуальных пар, в том числе на усыновление детей. Они искали консенсус до последнего момента.

Перед финальным голосованием в феврале этого года было представлено пять поправок. В итоге было одобрено предложение Хелены Валковой (ANO) и Иржи Навратила (KDU-ČSL).



В обществе преобладало представление о том, что гомосексуальным парам и далее не будет разрешено усыновлять детей. Однако после тщательного анализа, проведенного экспертами в области права и судьями, текст свидетельствует об обратном.



«Они пытались подготовить некое компромиссное решение с огромной скоростью, но в результате получилась пародия. Закон настолько неудачно написан, законодательно недоработан, подан в спешке, что не дает четких ответов на самые основные вопросы», — говорит Якуб Томшей, юрист с кафедры трудового права и права социального обеспечения юридического факультета Карлова университета.



«Упущенная возможность»

Не менее критичны юристы Рената Шинова и Ленка Вестфалова с юридического факультета Оломоуца.



«В целом мы осмеливаемся назвать поправку упущенной возможностью, которая, несомненно, улучшит положение однополых пар, но, к сожалению, учитывая все обстоятельства, ее можно было сделать лучше и по-другому», — пишут они в тексте для Advokátní deník.

Закон вызвал недоумение и среди самих судей, которые будут работать с поправками на практике.



«Когда я впервые прочитал закон, я был удивлен тем, что он прямо противоречит тому, что депутаты доносили до светской и профессиональной общественности. В результате не совсем удачных формулировок текст закона получился двусмысленным», — критикует судья по опеке Петра Бивер из окружного суда в Дечине.



«Проблема в том, что закон должен быть ясным. Если его приходится истолковывать, это приводит к возможным расхождениям в решениях разных судей, которые затем объединяются только прецедентным правом вышестоящих судов», — говорит Бивер. На вершине цепочки находится Конституционный суд, который определяет точные рамки закона.



Недостатки законопроекта были признаны автором поправки, депутатом Йиржи Навратилом (KDU-ČSL), сразу после ее утверждения.



Компромисс, по его словам, найти было сложно.



«Палата депутатов не была склонна одобрить усыновление детей однополыми парами напрямую, поэтому мы использовали путь через "прием ребенка как собственного", чтобы хоть что-то утвердить», — сказал депутат.



Даже после того, как год назад закон был принят, в обществе появились подхваченные многими СМИ интерпретации о том, что однополые пары по-прежнему будут ограничены в родительских правах или что им не разрешат усыновлять приемных детей, и дурная слава об этом законе в обществе все еще сохраняется.



Однако, по словам Якуба Томшея или судьи Петры Бивер, все обстоит с точностью до наоборот. С января этого года, когда закон вступил в силу, однополые пары могут усыновлять как биологических, так и небиологических детей (например, из детского дома), и оба могут стать родителями, по-видимому, даже в ходе одного судебного процесса. Таким образом, процесс усыновления может занять столько же времени, сколько и в случае с гетеросексуальной парой.



«Согласно новому положению, если, например, женщина-лесбиянка становится приемной матерью ребенка, так называемое „принятие ребенка как своего“ также дает возможность и ее партнерше стать родителем. Раньше это было невозможно. Юристы абсолютно согласны с такой интерпретацией измененного закона», — говорит Якуб Томшей.



Измененный закон позволяет однополым парам усыновить приемного ребенка тремя способами:





Во-первых, гей или лесбиянка могут сами усыновить ребенка.





Второй способ — это вышеупомянутое «принятие ребенка партнера как своего». То есть когда второй партнер усыновляет ребенка первого.





Третий — нечеткая формулировка закона, по словам Томшея, также допускает толкование, что оба однополых партнера усыновляют ребенка одновременно. Из-за нечеткости формулировок закона длительность процесса будет зависеть от решений отдельных судей.



«Если эта трактовка не будет принята, придется пройти несколько судебных процедур, которые в общей сложности могут занять до двух лет. Сначала так называемая предварительная опека, затем оценка того, насколько она оказалась успешной, и затем окончательное решение об усыновлении. Тот же самый процесс должен повториться и в случае усыновления партнером. Однако если судья разрешит совместное усыновление обоими родителями в рамках одной процедуры, все это можно сделать за год», — считает Томшей.



«Я спросил их, как они будут принимать решение об усыновлении. В рамках одной или двух процедур. На первом семинаре было примерно половина на половину, а на втором — 70 на 30 в пользу одной процедуры», — рассказывает Томшей о своем опыте.



А что думает по этому поводу судья по опеке Петра Бобер из окружного суда в Дечине? «Лично я склоняюсь к юридической интерпретации, согласно которой однополые партнеры могут усыновить ребенка, подав совместное заявление и проведя одну процедуру усыновления», — говорит судья, специализирующаяся на вопросах опеки.



Хотя она считает закон неоднозначным, по ее словам, это серьезное изменение, которое обеспечивает большую правовую определенность для детей однополых родителей.



«Прежнее положение дел реально приводило к тому, что, например, если что-то случалось с родителем, который был записан в свидетельстве о рождении, ребенок оставался сиротой, а другой незарегистрированный родитель не имел никаких отношений или прав на опекунство над ребенком с точки зрения закона. Ребенок, конечно, страдал от этого больше всего. Поправка исправила эту ситуацию», — приводит она пример, с которым столкнулась на практике.