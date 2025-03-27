Чешские СМИ: Почти 300 попыток незаконного пересечения границы. Тревожная ночь в польско-белорусской пограничной зоне

«Жестокость растет. Кроме того, иностранцы бросают камни, ветки и используют шлифовальные "болгарки", чтобы пробраться через барьер», — сказал Косиняк-Камыш, сообщает сайт Polsat.

В субботу он получил доклад от оперативного командира вооруженных сил Мацея Клиша о ситуации на польско-белорусской границе, в котором говорится, что за ночь было предпринято до 300 попыток незаконного пересечения. Мигранты пытаются сделать это большими группами. Однако министр заверил, что реакция польских служб всегда быстрая.



«Операции со стороны Беларуси и России усиливаются. Это не случайность, это не естественный миграционный маршрут. Это все создано, это все срежиссировано», — сказал он, добавив, что цель — ослабить Польшу, а значит, и Европу.



«Их цель — напасть на Польшу, а не искать здесь убежища. Это, надеюсь, всем понятно, и мы не должны помогать такой практике... Это нарушение закона, незаконное пересечение границы», — подчеркнул Косиняк-Камыш.



Он также напомнил, что Польша больше не принимает заявления о предоставлении убежища, поданные мигрантами, которые попали туда нелегально.



В 2022 году Польша укрепила границу с Беларусью и построила специальный забор, оснащенный передовыми технологиями наблюдения, протяженностью около 200 километров. В июне прошлого года польское правительство также восстановило буферную зону на польско-белорусской приграничной зоне, где ограничено свободное передвижение людей.



Только в прошлом году более 30 000 нелегальных мигрантов пытались попасть в Польшу из Беларуси. Попытки нелегально пересечь границу часто сопровождаются жестокими столкновениями; в июне прошлого года 21-летний польский солдат погиб, получив ножевое ранение от мигранта, перебравшегося через забор с белорусской стороны.