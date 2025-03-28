Из-за ИИ в Чехии исчезнут сотни тысяч рабочих мест. Кто в зоне риска?

Согласно прогнозу развития чешского рынка труда, в ближайшие десять лет 1,2 миллиона человек покинут сектор, а еще 1,9 миллиона придут в него.



«Наибольшее влияние окажет развитие искусственного интеллекта, которое затронет половину рабочих мест, 600 000 из них — фундаментально», — сказал Томаш Видерманн, партнер Boston Consulting Group, подготовившей исследование в сотрудничестве с Министерством труда и социальных дел.



Согласно исследованию, около 355 000 мест исчезнут, а 955 000 появятся. Около 2 миллионов человек должны будут научиться хотя бы частично работать с искусственным интеллектом.



Почти 290 000 человек должны будут пройти переобучение и перейти на новые рабочие места. Еще 67 000 придется пройти более широкое обучение и полностью сменить сферу деятельности. Без этого они не смогут найти работу на рынке труда и рискуют оказаться в центре занятости на более длительный срок.



Больше всего это коснется аналитиков и разработчиков программного обеспечения, специалистов по базам данных, работников информационных служб и некоторых государственных служащих.

Однако другие профессии также находятся в зоне риска. Например, юристы и смежные специалисты, графические художники и техники, а также парикмахеры. Сократится также число занятости в сфере торговли или поддержки производства.



Напротив, будет ощущаться значительная нехватка учителей практически на всех уровнях — от детского сада до средней школы, медсестер, техников и поваров. В целом будет не хватать до 43 000 учителей и специалистов смежных профессий.



«Избыток специалистов в области права может несколько удивить, но на эту сферу существенно повлияет тот факт, что искусственный интеллект сможет анализировать юридические документы.



На работников розничной торговли в свою очередь повлияет автоматизация и дальнейшее развитие электронной коммерции», — добавил Видерманн.



С другой стороны, свою роль в нехватке учителей играет высокий возраст нынешних преподавателей и тот факт, что многие выпускники педагогических факультетов выбирают другие профессии.



По данным Министерства труда, готовность чешских работников менять работу и сферу деятельности довольно низкая. «Средняя продолжительность работы у одного работодателя в нашей стране, превышающая 10 лет, является одной из самых высоких», — сказал Йиржи Шатава, представитель министерства.



Одна из причин этого заключается в том, что у многих домохозяйств практически нет сбережений, которые позволили бы им пережить время между работами. Поэтому, если они меняют работу, то делают это без перерыва. Это не дает повысить квалификацию.



Решить проблему можно как с помощью цифрового переобучения, которое в настоящее время предлагается всем желающим на сайте Jsemvkurzu.cz Бюро по трудоустройству, так и путем увеличения пособия по безработице. Об этом говорится в одобренной сенаторами поправке к Трудовому кодексу.