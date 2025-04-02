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Отопление на максимум: январь стал рекордсменом по потреблению газа

Новости и статьи
19 апреля 2025
11:00
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В текущем отопительном сезоне потребление газа в Чехии выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной роста потребления стала более холодная погода, сообщила распределительная компания GasNet, доля которой в распределении газа в Чешской Республике составляет около 80%.
В течение завершившегося отопительного сезона GasNet поставила почти 4,1 миллиарда кубометров газа. Год назад этот показатель превышал 3,65 миллиарда кубометров.

«Эта зима была на 2,3°C холоднее, чем предыдущая, что отразилось на более высоком потреблении. Самый высокий месячный объем был зафиксирован в январе — более 840 миллионов кубометров. Абсолютный суточный максимум был достигнут 17 февраля, когда в Чехии ударили сильные морозы», — сказал Анджей Мартынек, генеральный директор группы GasNet.

Более интенсивное потребление в морозные дни по сравнению с обычными зимними также подтвердила Пражская энергетическая компания (PRE) — как в столице, так и в других регионах страны через Gas Distribution.

О завершении тенденции экономить электроэнергию и газ в Чехии свидетельствуют и данные компании Amper. Согласно им, первый квартал этого года стал вторым подряд после энергетического кризиса 2022 года, когда зафиксирован рост потребления в годовом исчислении даже с поправкой на погодные условия. В первом квартале потребление газа увеличилось на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а после корректировки на погоду и использование ПГУ в Почерадах — на 3%. Однако по сравнению с докризисными годами экономия остается значительной.
газ коммунальные услуги Чехия
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