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Опрос PwC: почти 70 процентов руководителей чешских компаний хотят перейти на евро

Новости 420on
18 апреля 2025
12:00
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Почти 70% руководителей чешских компаний считают, что возможный переход на евро в Чехии окажет положительное влияние на их бизнес. Призыв бизнес-сектора к введению евро значительно усиливается: в опросах 2022 и 2023 годов 18 и 24% руководителей компаний соответственно назвали введение евро желательной помощью со стороны правительства. Таковы данные опроса 190 руководителей компаний, проведенного PwC.
Лишь десятая часть руководителей считает иначе, а 21% ожидает нейтрального влияния. В то же время их оценка деятельности Чешского национального банка (ЧНБ) как органа, определяющего денежно-кредитную политику, также значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом. В случае регулирования процентных ставок 52% директоров положительно оценивают деятельность банка, а в случае валютных интервенций — 39 %.

«Чешский бизнес уже давно стал инициатором дебатов о евро, особенно среди экспортно ориентированных компаний с их аргументом о снижении расходов на покрытие валютных рисков. Семь из десяти руководителей, убежденных в положительном влиянии евро на их компании, — это уже очень сильный сигнал, посланный новому правительству, которое придет после осенних выборов», — сказал партнер PwC в государственном секторе Ян Бразда.

По его словам, евро обеспечит возможность большей интеграции в сфере экономики и безопасности, что является сильной картой в наше время, когда существует угроза торговой войны и необходимость инвестировать огромные средства в вооружение. Он также отмечает растущий интерес компаний к евро в сфере кредитования: более половины кредитов чешские банки уже выдают в евро, и эта доля растет.

«Основными положительными моментами перехода на евро являются снижение транзакционных издержек, устранение курсовых рисков и более глубокая интеграция в рамках ЕС, а именно сильная Европа будет необходима в условиях сегодняшних деглобализационных настроений. Еще одним положительным моментом, безусловно, является укрепление доверия инвесторов: чешская крона имеет значительно лучший кредитный рейтинг, чем венгерский форинт или украинская гривна», — говорит аналитик PwC Доминик Кохут.  К негативным моментам он относит риск импорта долговых проблем южных стран еврозоны, вклад в так называемую евровалюту и, прежде всего, потерю независимой монетарной политики.

Если год назад 30% директоров положительно оценивали действия ЧНБ, то в этом году таких больше половины. Менее удовлетворены они управлением ЧНБ обменным курсом чешской кроны, но и здесь оценка значительно лучше, чем в прошлом году, увеличившись с 28 до 39% по сравнению с предыдущим годом.

Несколько недель назад правительство приняло решение не назначать дату введения единой европейской валюты в Чехии. Это решение было принято на основании совместной рекомендации министерства финансов и ЦНБ.

Чехия обязалась ввести евро, когда вступила в Европейский союз в 2004 году. Однако в договоре о вступлении не было указано, когда страна должна присоединиться к зоне евро. Из десяти стран, вступивших в ЕС в 2004 году, семь перешли на евро, а Польша и Венгрия остаются вне зоны евро. В настоящее время единую европейскую валюту используют 20 из 27 стран — членов ЕС, последней ее ввела Хорватия в 2023 году.
Евро Чехия
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