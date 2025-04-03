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В мире закончились фисташки, и виноват в этом дубайский шоколад

Новости 420on
19 апреля 2025
17:00
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Дубайский шоколадный феномен вызвал глобальный кризис в поставках фисташек, которые теперь в дефиците на рынке. Мировые цены на ядра фисташек выросли на треть по сравнению с прошлым годом из-за высокого спроса на шоколад с фисташковым кремом и кадаифом.
Цены на ядра фисташек за год выросли с $7,65 (£168) за фунт (0,45 кг) веса до примерно $10,3 (£227), сообщил Financial Times (FT) Джайлс Хакинг из компании CG Hacking, занимающейся торговлей орехами. 

«В настоящее время запасы фисташек практически исчерпаны», — сказал он.

Запасы фисташек уже сократились после разочаровывающего прошлогоднего урожая в Соединенных Штатах, крупнейшем мировом производителе. Более того, урожай там был лучшего качества, чем обычно, и в нем осталось меньше дешевых очищенных ядер, которые обычно продаются только как ингредиенты для шоколада и других продуктов питания, отметил Хакинг.

«Его было не так много, поэтому, когда появляется дубайский шоколад и (производители шоколада) скупают все ядра, которые только могут достать... это создает дефицит в остальном мире», — объясняет Хэкинг.

Иран, второй по величине производитель фисташек в мире, за шесть месяцев до марта 2025 года экспортировал в Объединенные Арабские Эмираты на 40% больше фисташек, чем за все 12 месяцев до этого, по данным таможенного управления Ирана.

По словам Бехруза Агаха, члена правления Иранской фисташковой ассоциации, нехватка товара является противоположностью 2023 года, когда мировое предложение фисташек превысило спрос, что привело к падению цен.

Из-за этого избытка «появился ряд побочных продуктов, таких как фисташковое масло, масло и паста, которые могут быть использованы в широком спектре продуктов питания на основе фисташек». Примерно в это же время был выпущен дубайский шоколад, который постепенно стал популярным во всем мире", — добавил Ага.

Хотя дубайский шоколад совсем не дешев, на него существует огромный спрос. Цена качественного продукта, который не является просто заменителем, в стране может превышать ₹400. Например, швейцарский производитель Lindt продает 145-граммовую плитку дубайского шоколада за 300 чешских крон.

По данным FT, жители Великобритании настолько увлечены шоколадом, что некоторые магазины даже, как сообщается, ограничивают количество кусочков для одного покупателя. Некоторые производители, воспользовавшись пасхальными праздниками, выпускают фисташковые яйца.
Чехия продукты магазины
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