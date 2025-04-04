Комментарий: возврат НДС станет более сложным, а споры дорогостоящими

В феврале этого года Высший административный суд (ВАС) принял решение, которое может затронуть многих налогоплательщиков. Если государство не приняло своевременное решение по вашему налоговому требованию — например, о возврате НДС, — оно больше не будет автоматически признавать его. Вместо этого оно отправит вас в гражданский суд, где вам придется бороться за справедливость самостоятельно. А это означает новые разбирательства, новые расходы, долгое ожидание и много нервов.



Раньше, если налоговый орган не принимал решение по претензии в установленный срок, налогоплательщик автоматически получал право на то, что он заявил, например, на излишний вычет по НДС. Это было основано на постановлении Конституционного суда от 2011 года, согласно которому налогоплательщик не должен быть наказан за то, что налоговый орган не принял решение по его претензии в установленный срок. Налоговая служба установила соответствующую методологию, а органы власти и суды следовали ей. Однако некоторые судебные палаты отошли от этой точки зрения, и в этом году расширенная палата ВАС изменила ее.



Согласно новой интерпретации, налог вообще не может быть начислен по истечении срока — ни в ущерб налогоплательщику, ни в его пользу. Хотя это юридически обоснованный и логичный вывод, он представляет собой фундаментальное изменение и возврат к прежним спорам. Налогоплательщик, который имел на что-то право, больше не сможет получить свои деньги по более легкому пути налогового разбирательства. Его направят на совершенно новую процедуру возмещения — процедуру, которая проводится по другим законам, в другом суде и часто занимает годы.



Юристы и налоговые консультанты видят проблему не только в изменении практики, но главным образом в правовой неопределенности. Правила, действовавшие более десяти лет, вдруг перевернулись. И если дело снова попадет в Конституционный суд, не исключено, что он пересмотрит решение ВАС.



В то же время расширенный сенат ВАС добавил один новый вывод. Если кто-то подает дополнительную налоговую декларацию на меньший налог в последний год 10-летнего периода, то срок продлевается на один год. Это делается для того, чтобы дать налоговым органам время для оценки заявления, но при этом они не могут каким-либо образом увеличить обязательства налогоплательщика в течение этого продленного периода, они могут только уменьшить или не изменять их. На первый взгляд, это хорошая новость.



Но некоторые эксперты предупреждают: это открывает возможность для «срыва» сроков. Если это работает в 10-м году, то почему не в 11-м?



Десятилетний срок давности действует с 2011 года, когда вступил в силу действующий налоговый кодекс, и является абсолютным секундомером, ограничивающим возможность начисления налога. Существуют только четко определенные исключения из него. И они очень строго вытекают из текста закона и основаны на совершенно исключительных ситуациях, связанных с уголовным преследованием.



Хотя возможность исчисления налога в 11-м году теперь решена только в пользу налогоплательщика, очень жаль, что столь фундаментальное нарушение этого «абсолютного» срока происходит на основе интерпретационной аналогии. Будет очень досадно, если это первый шаг на пути, где интерпретационная аналогия будет в дальнейшем использоваться для нарушения 10-летнего срока в ущерб налогоплательщику«.



Оба эти вывода вызвали дискуссию среди экспертов Палаты налоговых консультантов и юридического факультета Карлова университета. В ходе дискуссий обсуждалось возможное влияние изменений не только на рядовых налогоплательщиков, но и на нагрузку гражданских судов, которые не готовы к рассмотрению подобных дел в больших объемах. В то же время существует риск, что налогоплательщики будут справедливо разочарованы. После многих лет судебных разбирательств и проверок им предстоит еще один раунд — зачастую с неопределенным исходом.



Согласно практическому опыту, истощение бесконечных разбирательств является причиной, по которой многие клиенты решают вообще не вступать в спор с государством о компенсации. Они хотят душевного спокойствия. После десяти лет, апелляций и судебных разбирательств у них уже нет ни сил, ни желания вступать в очередную судебную тяжбу, даже если бы у них был шанс на успех. Но есть и положительные примеры.



Недавно омбудсмен рассказал о случае, когда клиентке в споре с Министерством финансов удалось вернуть всю сумму основного долга и неустойку. Это дело относится к периоду пандемии ковидов, когда налоговая служба ошибочно отказалась выплатить клиентке компенсационный бонус, а Министерство финансов отклонило ее требование о компенсации.



Таким образом, даже если обоснованные требования о компенсации могут быть удовлетворены, новый вердикт Высшего административного суда все равно может принести сложности для многих налогоплательщиков. Вместо простого удовлетворения иска они столкнутся с еще одним процессом.



Поэтому не стоит с самого начала недооценивать всю налоговую процедуру. И если вы пытаетесь предъявить претензии, например, по поводу вычета НДС, то с самого начала должны быть уверены, что налоговый орган действует не только законно, но и без лишних проволочек и эффективно.