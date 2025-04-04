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Половина чехов планирует купить криптовалюты, четверть уже купила
20 апреля 2025
11:00
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45 процентов чешских мужчин и женщин планируют купить криптовалюты. Более четверти, а именно 27 процентов, уже владеют или когда-либо владели ими. Помимо сложности и финансового риска, их также беспокоят киберриски, но треть из них не имеет представления о том, что это могут быть за риски. Таковы данные мартовского опроса, проведенного компанией Eset среди более чем 1000 респондентов.
Популярность криптовалют также привлекает различных кибермошенников и злоумышленников, утверждает компания. Согласно последнему отчету Eset об угрозах, в период с июня по ноябрь 2024 года мошенничество с инвестициями выросло более чем на 335 %. В число стран с наибольшим количеством обнаружений вошла Чешская Республика.
«Чаще всего люди хотят использовать криптовалюты в качестве альтернативы сбережениям в повседневной жизни, отметили 30 процентов респондентов. Но они также воспринимают киберриски. Когда их спросили, по какой причине они не покупают криптовалюты, четверть из них, помимо слишком большого финансового риска и сложности, назвали страх быть слишком подверженным кибермошенничеству и атакам», - сказал Ондржей Новотны, аналитик по безопасности компании Eset.
Исследование Eset, по словам аналитика Purple Trading Петра Лайска, еще раз подтверждает то, что уже давно известно в криптовалютном мире, а именно то, что криптовалютные инвестиции подходят не всем.
«Причина не только в волатильности цен или сложности технологии, но и в значительных угрозах безопасности, которые по-прежнему сопутствуют этому рынку. На самом деле криптовалюты в 2025 году все еще похожи на цифровой Дикий Запад, где возможности смешиваются с опасностями и где нет четких правил игры», - отметил Лайсек.
По данным полиции Чешской Республики, преступления, совершенные в киберпространстве, в настоящее время составляют около 10,5 % от общего объема преступлений. «Возможно, удивительно, что именно атаки, связанные с инвестициями, то есть мошеннические предложения выгодных инвестиций, часто в криптовалюты, возглавляют список по количеству. Ежегодно мы регистрируем сотни подобных случаев, ущерб от которых исчисляется сотнями миллионов крон», - говорит Зузана Пидрманова, руководитель отдела превенции полицейского президиума.
По словам экспертов по безопасности, нынешние мошенничества часто начинаются в социальных сетях. Они могут привести к фальшивому телефонному разговору со злоумышленником, так называемому вишингу. Помимо инвестиций в криптовалюты, мошенники также могут предлагать поддельные услуги и товары. Во многих мошеннических объявлениях и газетных статьях могут использоваться имена известных знаменитостей или компаний, сообщает Eset.
«Чешская Республика считается криптовалютной сверхдержавой, и это лишь вопрос времени, когда кибермошенники начнут атаковать ее еще больше. Как и в других инвестиционных секторах, здесь следует соблюдать максимальную осторожность, а также работать только с проверенными трейдерами с безопасными процессами и надежным инструментом для хранения криптовалют», - сказал директор трейдера Bit.plus Мартин Странски.
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