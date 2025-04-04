Чех создает в Эмиратах платежные карты, конкурирующие с Visa и Mastercard

На прошлой неделе компания Al Etihad Payments, подчиняющаяся центральному банку Объединенных Арабских Эмиратов, подписала соглашение с крупнейшими мировыми игроками о совместной эмиссии карт. Это означает, что эмиратцы смогут использовать одну и ту же карту для оплаты с помощью собственных технологий у себя дома и за границей пользоваться терминалами Discover, Mastercard, UnionPay и Visa.



За разработку и запуск собственной платежной системы для Эмиратов отвечает чех Ян Пильбауэр, который уже третий год возглавляет Al Etihad Payments. У него довольно разнообразная международная карьера, которая началась сразу после учебы в Чешском национальном банке (ЧНБ) в 2004 году.



«Примерно в 21 год, когда меня взяли на работу в ЧНБ, ИТ-отдел работал над рядом проектов. В то время правление банка нуждалось в совете, в какой из них инвестировать. По профессии я айтишник, а когда тебе 21 год, ты думаешь, что знаешь все лучше всех. Поэтому мне было легко писать отзывы для совета директоров, чтобы понять, хорош проект или нет», — говорит Пильбауэр, которому сейчас 41 год, в интервью SZ Byznys.



Через год или около того начальник предложил ему должность директора по поддержке систем, и так в относительно молодом возрасте он познакомился с платежными системами, которые преследовали его на протяжении всей карьеры в Канаде, Южной Африке и, совсем недавно, в Объединенных Арабских Эмиратах.



Смелые победы



В то время центральный банк Чехии уже входил в европейскую систему центральных банков. «В те времена мы часто ездили во Франкфурт, встречались с другими центральными банками, и у меня всегда была идея, что я хочу попробовать себя в чем-то другом. Во Франкфурте я познакомился с руководителем отдела информационных технологий Центрального Банка Канады, которая в то время только пришла на работу и собирала свою команду», — рассказывает Пильбауэр.



«Мне нравилась Канада. Я просто подошел и спросил, нет для меня работы. Она ответила: «Что ты можешь делать? Я сказал, что могу научиться всему. Тогда она прислала мне билет на самолет, я поехал в Канаду, мне дали работу заместителя начальника отдела информационных технологий», — говорит он.



Его работа в Канаде была оформлена как односторонний обмен с Чешским национальным банком на два года. Со своей будущей женой Сабриной Пильбауэр он познакомился в Банке Канады, и уже через два года он, как и планировал, вернулся в Чехию, став в ноябре 2011 года в возрасте 28 лет директором Департамента платежных систем.



Однако ему пришлось прервать налаженную карьеру, потому что его жена не захотела переезжать в Чехию и осталась в Канаде. Примерно через год он решил покинуть ЧНБ. «Это был первый раз, когда я уволился с работы и мне больше нечем было заняться, и я подумал: а что же дальше?» — говорит Пильбауэр.



В конце концов он узнал, что директора ищет Группа центральных банков по борьбе с контрафактом, входящая в состав Швейцарского банка международных расчетов, который координирует работу центральных банков по всему миру. Им было поручено разработать защитные элементы для банкнот 35 стран. «Преимущество заключалось в том, что вы могли выбрать офис в любом центральном банке, который участвовал в проекте», — говорит Пильбауэр, который переехал в Оттаву, Канада, и в течение следующих четырех лет побывал в офисах от Японии до Западного побережья Соединенных Штатов.



«Деньги — это просто удивительная вещь. Если говорить о банкнотах, то в каждой стране они являются предметом национальной гордости, чем-то ужасно важным, и люди гордятся своими банкнотами», — говорит он.



Южная Африка



Однако после четырех лет путешествий семья заставила его сменить место работы. Он перешел в Канадскую платежную ассоциацию, которая управляет клиринговой и расчетной системой для канадских банков. Платежи в Канаде были устаревшими, и перед ассоциацией была поставлена задача изменить ситуацию и компьютеризировать платежи. «Когда я только переехал в Канаду в 2008 году, я снимал квартиру, но не мог оплатить ее банковским переводом. Номер счета — конфиденциальная информация, потому что у них много дебетовых систем, и кто-то может перевести деньги с вас на ваш номер счета. Поэтому мне пришлось выписать ему чек, — говорит Пильбауэр.



Постепенно он стал экспертом по международным платежным системам и платежным расчетам, которые начинали модернизировать другие страны. Следующей остановкой его и его семьи стала Южная Африка, где в качестве генерального директора BankservAfrica он работал в 25 африканских странах с 2020 года. Он влюбился в Южную Африку и сумел создать там платежную систему Payshap, чтобы даже люди без банковских счетов могли расплачиваться по телефону.



До этого момента южноафриканским иммигрантам из Зимбабве, Малави и других африканских стран приходилось платить всего 20 долларов, чтобы перевести деньги домой. Но благодаря Payshap они теперь платят на порядки меньше. «В декабре 2023 года у нас было три миллиона платежей, а в прошлом году в декабре 2024 года — уже 30 миллионов, то есть более миллиона платежей в день», — говорит Пильбауэр.



После ковида и начала войны в Украине, когда западные страны ввели санкции против России, другие страны начали задумываться о собственных платежных системах из соображений безопасности. От возвращения в Канаду Пильбауэра отговорило предложение, от которого он не смог отказаться. Он отправился в Абу-Даби.



«В Эмиратах хотели внедрить систему мгновенных платежей, подобную той, что мы сделали в Южной Африке. Но на этом они не остановились, и мы также начали разрабатывать платежную карту, которая сейчас уже работает и называется Jaywan. Это альтернатива Visa и Mastercard, — говорит Пильбауэр.



Однако внедрить платежную систему в своей стране сравнительно легко: торговцев можно обязать загрузить новое программное обеспечение в свои терминалы и принимать новые карты. Однако за рубежом это сложнее, поскольку в мире платежей существуют, по сути, только две всеобъемлющие платформы — Visa и Mastercard. В Европе еще есть SWIFT, но он не подходит для рутинных мелких платежей.



«Проблема в том, что люди сегодня не просто платят в терминале, они хотят платить онлайн и за границей. Большинство платежных шлюзов являются международными и предназначены для внутреннего использования, поэтому у вас нет другого выбора, кроме как заключить сделку с Visa и Mastercard», — говорит Пильбауэр.



Но создателям новой технологии также приходится договариваться с такими гигантами, как Google, Samsung и Apple, которые логично защищают свой рынок и, соответственно, свои прибыли». Еще одна головоломка — введение кредитных карт, привязанных к банковским кредитам, или системы льгот в розничной торговле, или, например, доступа в залы ожидания в аэропортах. Преимущество, однако, заключается в том, что все больше стран начинают создавать собственные платежные системы, например Египет и Турция, а также страны Персидского залива. С ними система может использоваться на взаимной основе. Европейский союз также планирует в будущем создать свою собственную систему.



С Visa и Mastercard ситуация решается путем загрузки обеих систем на карту и автоматического переключения карты на систему Visa или Mastercard, когда она находится за границей.