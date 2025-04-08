Эксперты назвали минимальную достойную зарплату в Чехии

Минимальная достойная зарплата на работе с полной занятостью, покрывающая потребности взрослого с ребенком, свободное время и возможность делать небольшие сбережения, в прошлом году составила в Чехии 45 865 крон до вычета налогов. По сравнению с предыдущим годом она выросла примерно на 300 крон. 63% занятых не дотягивали до этой суммы. В Праге и Брно из-за высокой стоимости жилья достойный доход до вычета налогов составил 53 953 кроны, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 6 200 крон. До него не дотянули 59% работников. 2,5 миллиона трудящихся зарабатывали меньше. Такие результаты привела группа экспертов из Платформы за достойную минимальную заработную плату. Эксперты представили результаты на пресс-конференции.

Минимальная зарплата в 2024 году составляла 18 900 крон. Средняя, по данным статистического управления, — 46 165 крон. При расчете достойной оплаты труда эксперты учитывали расходы на питание, жилье, одежду, транспорт, здравоохранение, образование, мобильный телефон, интернет и небольшой запас, а также рост цен. «В прошлом году 63% работников-мужчин и женщин получали ниже минимальной достойной зарплаты, а в Праге и Брно — 59%, что соответствует примерно 2,5 миллиона работников. По сравнению с прошлым годом эта доля немного уменьшилась, но она относительно стабильна. Мы находимся где-то ниже средней зарплаты. Из-за стагнации заработной платы в государственном секторе, люди, работающие на государство, опустились ниже достойного уровня. Это было компенсировано более высоким ростом зарплат в частном секторе», — говорит экономист Ян Биттнер. Эксперты подсчитали, что ежемесячные расходы на достойное жилье с энергоснабжением и услугами составили 14 373 кроны, на питание — 8 199 крон, на одежду и обувь — 1 496 крон, на транспорт — 1 846 крон, на здоровье и гигиену — 1 412 крон, на телекоммуникации — 1 323 кроны, на досуг — 3 996 крон плюс сбережения в размере 4 856 крон.В Праге достойная зарплата выросла на 6 235 крон по сравнению с предыдущим годом. Сумма на жилье была 20 076 крон, что на 3 943 кроны больше, чем в 2024 году. Расходы на питание — 8 443 кроны, что соответствует уровню 2023 года. Эксперты также указали такую же минимальную достойную зарплату, как и в столице, в Брно.