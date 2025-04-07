За пасхальные выходные в Чехии в авариях погибли два человека

Год Число жертв 2025 2* 2024 7 2023 2 2022 4 2021 5 2020 3 2019 5 2018 3 2017 6 2016 7

В пятницу и воскресенье обошлось без смертей в ДТП. В субботу 35-летний велосипедист погиб после удара об автомобиль в Брумове-Быльнице в Злинском крае, а вчера пожарные в Брно обнаружили труп мужчины в горящем автомобиле. Несколько других аварий привели к серьезным травмам. Например, в воскресенье в Велке-Карловице фургон сбил ребенка, ехавшего на велосипеде — жертву пришлось транспортировать на вертолете. На данный момент полицейские зарегистрировали в общей сложности 12 человек, получивших серьезные травмы в дорожно-транспортных происшествиях на Пасху.Также полиция предупреждает, что с пятницы дорожные патрули зафиксировали ряд правонарушений. Например, в пятницу 23-летний водитель ехал со скоростью 107 километров в час в Оломоуце — он превысил скорость более чем в два раза. В деревне Вржесова Соколовского района полиция обнаружила другого водителя, который ехал со скоростью 115 км/ч. Два человека также лишились прав за то, что сегодня ехали со скоростью почти 190 км/ч по трассе D11 в Градец-Кралове. На Пасху не обошлось и без пьяниц. «Полицейские из автодорожного управления Местец в одной из деревень Хрудимского района остановили 36-летнюю мать, в крови которой было почти 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, в машине находились двое ее несовершеннолетних», — сообщили в полиции. В воскресенье в Градец-Кралове полицейские выявили водителя иномарки, в которой было 3,6 промилле алкоголя. Хотя до сих пор пасхальные аварии в основном обходились без трагических последствий, дни, предшествующие празднику, были одними из худших за последние несколько месяцев. В среду на дорогах погибли семь человек, что стало самым трагичным днем за последние пять месяцев. В четверг к ним добавились еще пять жертв.Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в период со Страстной пятницы по Пасхальный понедельник за последние десять лет:*приблизительная оценка на сегодня