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За пасхальные выходные в Чехии в авариях погибли два человека

Новости и статьи
22 апреля 2025
16:30
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Два человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Чешской Республике за длинные пасхальные выходные, начиная с пятницы. Вместе с показателями 2023 года это самое низкое число жертв в авариях на Пасху, следует из имеющейся полицейской статистики.
В пятницу и воскресенье обошлось без смертей в ДТП. В субботу 35-летний велосипедист погиб после удара об автомобиль в Брумове-Быльнице в Злинском крае, а вчера пожарные в Брно обнаружили труп мужчины в горящем автомобиле.  Несколько других аварий привели к серьезным травмам. Например, в воскресенье в Велке-Карловице фургон сбил ребенка, ехавшего на велосипеде — жертву пришлось транспортировать на вертолете.  На данный момент полицейские зарегистрировали в общей сложности 12 человек, получивших серьезные травмы в дорожно-транспортных происшествиях на Пасху.Также полиция предупреждает, что с пятницы дорожные патрули зафиксировали ряд правонарушений. Например, в пятницу 23-летний водитель ехал со скоростью 107 километров в час в Оломоуце — он превысил скорость более чем в два раза. В деревне Вржесова Соколовского района полиция обнаружила другого водителя, который ехал со скоростью 115 км/ч. Два человека также лишились прав за то, что сегодня ехали со скоростью почти 190 км/ч по трассе D11 в Градец-Кралове. На Пасху не обошлось и без пьяниц.  «Полицейские из автодорожного управления Местец в одной из деревень Хрудимского района остановили 36-летнюю мать, в крови которой было почти 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, в машине находились двое ее несовершеннолетних», — сообщили в полиции. В воскресенье в Градец-Кралове полицейские выявили водителя иномарки, в которой было 3,6 промилле алкоголя. Хотя до сих пор пасхальные аварии в основном обходились без трагических последствий, дни, предшествующие празднику, были одними из худших за последние несколько месяцев. В среду на дорогах погибли семь человек, что стало самым трагичным днем за последние пять месяцев. В четверг к ним добавились еще пять жертв.Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в период со Страстной пятницы по Пасхальный понедельник за последние десять лет:
Год Число жертв
2025 2*
2024 7
2023 2
2022 4
2021 5
2020 3
2019 5
2018 3
2017 6
2016 7
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