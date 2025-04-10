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Самый популярный пражский район для офисов — Карлин

Новости 420on
23 апреля 2025
08:00
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Пражский район Карлин стал самым востребованным местом для размещения корпоративных штаб-квартир благодаря широкому спектру услуг, удовлетворяющих потребности сотрудников, и относительно доступной арендной плате. Несмотря на то, что новых офисных площадей здесь строится немного, интерес со стороны компаний по-прежнему высок.
К другим привлекательным для бизнеса районам относятся Панкрац и Смихов, где строятся новые офисные здания и инфраструктура.

По мнению консалтинговой компании 108 Real Estate, Карлин предлагает идеальные условия для современного бизнеса. Помимо отличной транспортной доступности, здесь базируется ряд крупных компаний, привлекающих подрядчиков-спутников. Район особенно привлекает работодателей, ориентированных на молодое поколение работников, благодаря богатому предложению развлекательных мероприятий и заведений общественного питания.

Однако в настоящее время Прага испытывает дефицит офисных площадей. Если в период с 2021 по 2024 год ежегодно строилось 50-100 000 кв. метров офисных площадей, то на 2025 год запланировано лишь 24 000 кв. метров. В то же время спрос значительно превышает предложение, что привело к росту арендной платы примерно на 3-4 евро за кв. м. Современные офисы площадью более 1 500 кв. метров в последнее время арендуются очень быстро, зачастую по более высоким ценам.

Тем не менее арендная плата в Карлине остается на уровне 19,50 евро (490 крон) за кв. метр, в то время как старые офисы могут быть на 100 крон дешевле. По сравнению с ценами в центре города, где арендная плата может достигать 29,50 евро за кв. метр, Карлин более доступен. Во внутренней части Праги арендная плата составляет 18,50-19,50 евро за кв. метр, а во внешних районах — 15,50-16,50 евро.

Интерес к офисам растет и в других районах Праги. В Праге 5 ожидается рост спроса в связи с развитием района Смихов Сити, куда, например, планируют перенести свои штаб-квартиры компания Česká spořitelna или ČEZ Group. Аналогичная тенденция ожидается и в районе станций метро Pankrác и Budějovická, где строятся новые офисные проекты, такие как модернизация штаб-квартиры Generali, строительство зданий компанией Skanska, проект Boka от Crestyl или здание Hila в Брумловке от Passerinvest.
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