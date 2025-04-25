ОБЗОР: Право на отгулы на работе будет изменено. В чем суть новых правил

«Например, будет четко указано, что во всех случаях, когда в постановлении правительства говорится о супругах, подразумеваются также партнеры в соответствии с Гражданским кодексом и Законом о зарегистрированном партнерстве», — сказала пресс-секретарь Министерства труда Катержина Прочазкова (Kateřina Procházková).



Брак и партнерство



Если человек вступает в брак или партнерство, он имеет право на два выходных дня. Один из них — на саму церемонию — будет оплачиваемым.



Кроме того, человек может взять оплачиваемый выходной для участия в церемонии своего ребенка. Если речь идет о родителях, можно потребовать один неоплачиваемый день.



Смерть в семье



Сейчас люди уже имеют право на 2-дневный оплачиваемый день в случае смерти супруга, партнера или ребенка. Кроме того, они получают дополнительный отгул, чтобы быть на похоронах.



В случае присутствия на похоронах родителей, бабушек, дедушек, внуков или братьев и сестер оплачивается лишь день, и столько же — в случае смерти этих родственников у супруга или партнера.



Дополнительный день предоставляется, если люди занимаются организацией самих похорон. То же самое касается супруга или партнера ребенка, брата или сестры, а также другого человека, который жил с ним в одном доме.



Теперь в случае смерти супруга, партнера, ребенка, внука, родителя, бабушки, дедушки или брата или сестры работника предоставляется до 5 дней неоплачиваемого отпуска.



Помимо этого, люди имеют право на необходимый оплачиваемый отпуск для похорон коллеги по работе.



Поиск работы

Работники имеют право на 4 дня оплачиваемого отпуска при стандартном увольнении и максимум 2 неоплачиваемого отпуска при увольнении за невыполнение обязанностей. В остальных случаях предоставляется 4 дня неоплачиваемого отпуска.



Новой особенностью является дополнительный неоплачиваемый период до 2 дней для пользования консультационными услугами центра занятости. В случае увольнения за нарушение трудовых обязанностей он составит всего один.



Посещение врача и сопровождение

При посещении врача сотруднику уже полагается оплачиваемый отгул. Аналогичным, если он сопровождает туда своего супруга, партнера, ребенка, родителей, бабушек и дедушек. Сопровождение других членов семьи не подлежит компенсации.



Оплачиваемый отпуск предоставляется при транспортировке супруга или партнера в родильный дом и обратно, неоплачиваемый — при присутствии на родах.



До 6 дней неоплачиваемого отпуска в год можно взять для сопровождения ребенка-инвалида в учреждение социального обслуживания или школу. Также можно взять неоплачиваемый отпуск для поездки с ребенком в консультационный центр для определения его особых образовательных потребностей.



Переезд и транспорт

На переезд уже отведено 2 дня неоплачиваемого отгула. Если это в интересах работодателя, выходной компенсируется.



Если транспорт задерживается, можно взять неоплачиваемый отпуск на строго необходимое время. Людям с ограниченными возможностями может быть предоставлен один день оплачиваемого отгула, если погода или стихийное бедствие не позволяют им добраться до работы, даже если они ездят на собственном автомобиле.



«Не исключено, что работодатель может договориться с работником о дополнительных возможностях, выходящих за рамки закона», — говорит Никола Фалтова из bpv Braun Partners.