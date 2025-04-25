Дивиденды Moneta Money Bank: чешский банк поощряет инвесторов

Право на получение дивидендов получат акционеры Moneta, зарегистрированные в Центральном депозитарии ценных бумаг на дату регистрации 30 апреля 2025 г. Дивиденды будут выплачены банком 21 мая.



По мнению экспертов, крупные финансовые группы, входящие в число основных акционеров банка, предпочитают вариант выплаты себе основной части прибыли в виде дивидендов. Даже с точки зрения розничных инвесторов дивидендная доходность в размере более 7% является весьма привлекательной. На Пражской фондовой бирже акции Moneta сегодня выросли более чем на два процента до 142,60 чешских крон за акцию.



Весной прошлого года акционеры Moneta одобрили выплату валовых дивидендов 9 крон на акцию, а осенью — внеочередных валовых дивидендов 3 крон на акцию. Последний был выплачен из нераспределенной прибыли банка за предыдущие годы.



Сегодня акционеры также переизбрали бывшего главу Национального банка Чехии Мирослава Сингера в качестве члена Наблюдательного совета, а также обсудили и утвердили все остальные вопросы повестки дня.



Консолидированная чистая прибыль Moneta Money Bank в прошлом году составила 5,8 миллиарда чешских крон, увеличившись на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. Общий баланс группы Moneta увеличился на 8% и достиг 495 миллиардов чешских крон. Moneta Money Bank является одной из крупнейших компаний, торгующихся на Пражской фондовой бирже.



Финансовая группа PPF является крупнейшим акционером Moneta. Ранее она пыталась объединить Moneta со своей группой Air Bank, но этот план не удался.