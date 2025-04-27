Как облагать налогом доходы от акций и криптовалют

Акции и криптовалюты теперь в равной степени освобождаются от 15-процентного налога, если они продаются после более чем трех лет владения. Хотя закон разрешает это для криптовалют только с этого года, норма применяется задним числом. Таким образом, временной тест распространяется и на биткоин, ethereum и другие криптовалюты, которые люди купили до вступления закона в силу.



«Если у вас есть биткоин 2021 года, и вы продаете его в этом году, он не подлежит обмену, потому что три года уже прошли», — говорит Роман Валихрах, основатель компании Coinmate.



Учитывая трехлетний срок, вам нужно следить за ним. «Он рассчитывается от даты покупки до даты продажи, а не по месяцам. Так что если вы купили в марте 2022 года, вам придется ждать до марта 2025 года и одного дня, чтобы истекли все три года», — объясняет Валихрах.



Годовой доход от продаж в размере до ста тысяч крон также не облагается налогом. Следует обратить внимание на то, чтобы в эту сумму входили акции или криптовалюты, которыми инвестор владеет три года и более.



«Если в один год вы продадите акции, которыми владели более трех лет, за девяносто тысяч крон, а акции, которыми владели один год, — за одиннадцать тысяч крон, вам придется заплатить налог с тех, которые владели только один год. Освобождение в размере до ста тысяч крон применяется только к совокупному доходу от ценных бумаг, которые не соответствуют временному критерию», — говорит Габриэла Иванко, налоговый консультант Forvis Mazars.

Если вы не хотите избежать уплаты налога, то лучше вычесть все расходы. Это уменьшит вашу налоговую базу, и вы будете платить меньше налогов.



«При определении налоговой базы из полученного дохода можно вычесть сопутствующие расходы, которые в случае торговли акциями в основном включают цену покупки ценных бумаг и комиссионные, уплаченные дилерам по ценным бумагам или фондовым биржам. Прибыли и убытки от различных операций с акциями могут быть зачтены друг против друга в течение налогового периода», — говорит Иванко.



Доход от иностранных акций может быть пересчитан двумя способами. Либо по ежедневному обменному курсу Чешского национального банка, где каждый денежный поток должен быть пересчитан по курсу, действующему на этот день. Либо по единому курсу за предыдущий год для каждой валюты, который объявляет Главное налоговое управление.



«Налогоплательщик не может сочетать разные методы пересчета в одном налоговом году, поэтому за один период все доходы и расходы должны быть пересчитаны либо по налоговому курсу, либо по единому курсу. Он может выбрать более выгодную ставку», — пояснил Иванко.



Иностранные дивиденды в налоговой декларации



Доходы от дивидендов также должны облагаться налогом. Дивиденды от чешских компаний облагаются 15-процентным налогом у источника выплаты, и если вы являетесь физическим лицом, а не предприятием, вам не нужно включать их в налоговую декларацию.



Дивиденды от иностранных компаний обычно облагаются налогом в стране происхождения. Если иностранная компания облагает дивиденды налогом, вы должны заявить об этом в своей налоговой декларации в Чешской Республике.



В случае наемных работников, по словам Иванко, необходимо подавать налоговую декларацию, если общий доход от капитальных активов, включая дивиденды, превышает 20 000 чешских крон в год. Предприниматели обязаны декларировать все дивиденды, поэтому ограничение в 20 000 на них не распространяется.



Драгоценные металлы, такие как золото или серебро, представляют собой отдельную категорию. По закону они считаются движимым имуществом, поэтому такие инвестиции не облагаются подоходным налогом.