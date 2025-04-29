Чешский миллиардер Витек продал еще один отель на Вацлавской площади

Австрийская риелторская компания S Immo, входящая в группу CPI Property Group (CPIPG) риелторского магната Радована Витека, продала уже второй отель на Вацлавской площади в центре Праги. Три месяца назад она завершила продажу отеля Ramada. Ранее она уже продала отель Juliš.



«Продажа отеля Ramada является частью долгосрочной стратегии CPI Property Group, направленной на оптимизацию портфеля», — прокомментировал сделку Якуб Велен, представитель группы. В последние годы она активно продает здания из своего портфеля недвижимости, чтобы снизить высокую задолженность.



В прошлом году CPIPG продала культовое здание в Бухареште, офисное здание в Загребе, торговую недвижимость в Милане, построенную в 1925 году, а также жилые объекты в Германии и Великобритании и, например, офисные здания в Вене. За них она получила более 1,5 миллиарда евро (37,4 миллиарда крон).



Согласно торговому реестру, новым владельцем недвижимости на Вацлавской площади, где помимо отеля Ramada находится также крупнейший в Центральной Европе книжный магазин Luxor, стала компания Atlanis.



«Ничего не меняется. Есть договоры аренды, все продолжает работать», — говорит о планах в отношении недвижимости представитель Atlanis Ян Страка. Владелец Atlanis — Юрий Иванов, который, по его словам, является гражданином Чехии.



Ни одна из сторон не прокомментировала цену недвижимости. Однако вряд ли она была низкой. «Я недостаточно знаком с техническим состоянием и т. п., но цена может составить примерно от 1 до 1,5 миллиарда крон», — говорит Ян Адамek, основатель компании Jan Hospitality.



Крупные объекты недвижимости на Вацлавской площади продаются за миллиарды крон. В частности, Komerční banka в прошлом году продала большой административный комплекс столице Праге примерно за 3,5 миллиарда крон.



Однако покупатель отеля Ramada мог извлечь выгоду из того, что группа Витека в настоящее время имеет долги из-за дорогостоящего приобретения австрийских компаний S Immo и Immofinanz в 2022 году и нуждается в средствах для их погашения. Именно по этой причине она сейчас продает недвижимость из всего своего портфеля. Кроме того, за свои деньги покупатель получил интересную возможность.



«В ближайшие годы недвижимость будет выигрывать от плана обновления Вацлавской площади, который значительно улучшит микрорайоны и тем самым повысит стоимость недвижимости», — описывает Николас Хоркий, партнер консалтинговой компании Cushman & Wakefield. По словам Адамека, это одно из лучших мест для отеля в Праге.



«В настоящее время здесь происходят серьезные изменения и ревитализация, включая соединение существующих трамвайных линий на улицах Виноградская и Йиндржишская, что значительно улучшит доступность центра. В сочетании с рядом розничных брендов и отелей, к которым теперь относится и престижный отель W Prague сети Marriott, это еще больше усиливает привлекательность этого места», — добавляет руководитель инвестиционного отдела консалтинговой компании CBRE Якуб Станислав. «Таким образом, можно ожидать, что интерес к этому району будет продолжать расти, что увеличивает потенциал повышения стоимости инвестиций», — добавил он.



Кроме того, по словам Адамека, отель имеет оптимальный размер. «Отель Ramada Prague City Centre располагает 98 номерами и включает в себя также значительную торговую часть, частью которой является книжный магазин Luxor», — добавляет Велен. По его словам, в этом году группа планирует продать недвижимость на сумму более 1 миллиарда евро (почти 25 миллиардов крон).



Продажа отеля Ramada отечественному инвестору подтверждает тенденцию последних месяцев, когда на рынке отелей активны в основном местные игроки. В частности, крупнейшая отечественная инвестиционная группа PPF в последние месяцы приобрела два крупных отеля: Hilton Prague и роскошный Four Seasons у Карлова моста в Праге. По словам Адамека, местные инвесторы хорошо знают местные реалии и «видят тот потенциал, который не виден из Лондона или Берлина».