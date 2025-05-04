Эксперт: Клещи проникают и в более высокие места, о их появлении сообщает приложение

В 70-80-х годах прошлого века верхняя граница распространения клещей в Чехии составляла около 700 метров над уровнем моря, на рубеже тысячелетий — 1000–1100. В прошлом году эксперты уже обнаруживали клещей на высоте около 1 300 метров. В 2024 году собрали на 75% больше особей, чем раньше.





Приложение Klíšťapka теперь показывает в городах зараженность клещей не только бореллиозом, но и другими бактериями, вызывающими серьезные заболевания, такие как анаплазмоз, риккетсиоз, неоэрлихиоз или рецидивирующая лихорадка.





Зараженность клещей зависит от удаленности от жилых домов. Чем ближе мы подходим к жилым домам и чем больше мы сосредотачиваемся на различных городских парках, тем выше инфицированность. Каждый второй клещ в городских парках является носителем по крайней мере одного патогена. Однако это зависит от конкретного места.





Клещи, которые находятся далеко от населенных пунктов, статистически значимо менее инфицированы.









Благодаря инициативе Klíšťata ve městě в проекте может принять участие и общественность. Люди могут сообщать на портале о найденных и присосавшихся клещах. Кроме данных, они могут загрузить фотографию. Все записи о найденных насекомых затем отображаются на карте.

Цель проекта — создать единый инструмент, который будет предоставлять людям информацию о текущих рисках на основе комбинации исследовательских данных и математических моделей. Приложение Klíšťapka теперь доступно и для операционной системы iOS.