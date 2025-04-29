ČHMÚ: Апрельские дожди улучшили ситуацию, но засуха в Чехии продолжается

По сравнению с долгосрочным средним показателем за 1991–2020 годы, нехватка осадков в настоящее время наиболее ощутима на Высочине и Пардубицком крае.





В этих регионах в этом году выпала только половина обычного количества осадков. Плохая ситуация с количеством осадков наблюдается, например, в северной половине Оломоуцкого края и в прилегающей части Моравско-Слезского. Напротив, лучше всего обстоят дела в Праге, где выпало более 90% от долгосрочной нормы, за ней следуют Среднечешский, Пльзеньский и Устецкий края.





Наибольшее количество пришлось на период с 17 по 25 апреля. Благодаря этим дождливым дням, суммарное количество осадков за апрель выросло до 90% от нормы, тогда как еще в середине месяца оно составляло всего 10%. В ближайшие дни количество, по всей видимости, не будет расти.





Погода на этой неделе до пятницы будет преимущественно солнечной, с максимальной температурой выше 20 градусов и минимальным количеством осадков. Изменение погоды ожидается в выходные дни, когда, согласно недельному прогнозу, возможны дожди и ливни.