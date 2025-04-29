Фицо в Москве — это позор на весь мир, поехали на 9 мая в Киев, призывает лидер оппозиции Словакии

Матович назвал присутствие Фицо на праздновании 80-й годовщины победы над фашизмом в Москве, в то время как российская агрессия в Украине продолжается уже четвертый год, международным позором.





«Мы должны продемонстрировать, что Словакия — это не только Фицо, Словакия — не только пособник массового убийцы Роберт Фицо, но и в Словакии есть люди, которые осознают жертвы, которых Путин массово истребляет в Украине. Давайте вместе покажем, что мы на стороне жертв, а не убийц», — сказал лидер словацкого движения на пресс-конференции.





Матович напомнил, что Фицо будет единственным представителем страны-члена Европейского союза на Красной площади: «Он встретится там с массовым убийцей Путиным, но там будет собрание диктаторов и тиранов со всего мира», — указал он. «Это будет не только европейский, но и мировой позор для Словакии», — добавил Матович.





Премьер-министр Фицо подтвердил, что 9 мая он хочет отдать дань памяти на Красной площади тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии и разгроме фашизма. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас предостерегла лидеров ЕС от поездки в Москву.