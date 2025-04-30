Чешский миллиардер, несмотря на запрет, построил мини-зоопарк у Праги и получил миллионный штраф

«Строительное управление Ржичан постановило, что компания ZOO Palace совершила правонарушение против закона о строительстве и наложил штраф в размере одного миллиона крон. Решение еще не вступило в законную силу», — подтвердила Novinky пресс-секретарь муниципалитета Ржичан Хелена Влнарова.



Компания, в которой Сегнал является управляющим, построила на пространстве на окраине Честлиц огороженный комплекс, где установила игровые элементы для детей, построила несколько небольших зданий для посетителей и завела в построенные загоны несколько сельскохозяйственных животных, например коз и лошадей. Руководство Честлиц ранее выступило против этого намерения, мотивируя это тем, что строительство противоречит плану застройки территории.



«Это место является биокоридором, защитной зеленой зоной. Если здесь будет ограждение, это уже не будет коридором для свободного перемещения диких животных», — пояснил позицию мэрии Честлиц мэр Мартин Дивиш, по словам которого речь идет о площади примерно 15 000-16 000 квадратных метров.



В связи с этим муниципалитет обратился в вышестоящий орган — строительный орган в Ржичанах. Тот сначала запретил строительство.



По данным строительного управления, речь идет не о комплексе независимых игровых элементов, как утверждала компания, а о коммерческом развлекательном комплексе. Для его строительства необходимо получить соответствующие разрешения. «Строительный орган в Ричанах при строительной проверке обнаружил, что на участках ведутся строительные работы и происходит изменение целевого назначения территории на развлекательный парк, поэтому по решению компании ZOO Palace, s. r. o., запретил строительные и монтажные работы», — подтвердила в ответе на запрос Novinky Мартина Велетова из отдела мэрии Ржичан.



Грозили санкции в четыре миллиона



Однако компания продолжила строительство и практически завершила работы. Поэтому был наложен штраф 1 один миллион крон. По закону максимальный размер составляет 4 миллиона крон. Учитывая, что решение еще не вступило в законную силу, ведомство не обнародовало подробности.



Сама компания ранее заявляла, что не видит в своем намерении ничего плохого и хочет предложить местным жителям еще одну возможность провести свободное время с детьми, а заодно благоустроить территорию.



Руководство зоопарка подтвердило, что в случае наложения штрафа оно будет защищаться и обжаловать решение, как и в случае с предыдущим решением муниципалитета. «Муниципалитет Честлице, при участии строительного управления в Ржичанах, также решительно выступал против намерения оградить территорию. Этот план был признан вышестоящим региональным органом допустимым. Поэтому мы ожидаем, что вышестоящий региональный орган объективно рассмотрит поданную апелляцию против решения строительного ведомства о запрете строительных и монтажных работ», — заявила компания в ответе, подписанном «Команда Farma Palace».



Несмотря на выданный запрет на строительство, территория уже открыта для посещения. «Мы пускаем сюда людей, если они хотят подписать петицию в поддержку открытия. Они могут посмотреть на животных, но гладить их нельзя из-за ящура», — сказала на месте сотрудница фермы.