Чехия — вторая по привлекательности страна в регионе для немецких инвесторов после Польши

Оценка квалификации работников постепенно ухудшается с 2021 года и достигла самого низкого уровня в этом году. «Дело не в том, что квалификация или обучение сами по себе ухудшились, а в том, что требования компаний значительно возросли в эпоху стремительного развития цифровизации и искусственного интеллекта. Хотя квалификация сотрудников определяет инновационную мощь места, чешская система образования пока не имеет ответа на этот вопрос», — сказал Бернард Бауэр, член исполнительного совета палаты.





Участвовавшие в опросе компании, в основном немецкие инвесторы в Чехии, отметили, что недостаток квалифицированных специалистов мешает компаниям внедрять инновации. Таким образом, проблема недостаточной квалификации присоединилась к долгосрочной нехватке рабочей силы, которую инвесторы в Чехии ощущают уже несколько лет.





Компании оценивают текущую экономическую ситуацию в Чехии лучше, чем год назад, однако прогноз на будущее довольно пессимистичен: 31% компаний ожидает ухудшения ситуации и только 17% — ее улучшения. Пессимизм наиболее силен среди компаний, работающих в обрабатывающей промышленности, где готовность к инвестициям также снижается уже семь лет. «Перед нашей отраслью стоит задача, как трансформироваться, сохранив при этом конкурентоспособность. И то и другое требует больших инвестиций», — предупредил он.





Тимо Волльмерсхойзер из немецкого экономического института Ifo отметил, что трансформация отраслей также приводит к отходу от простого производства товаров и увеличению продаж дополнительных услуг. «Инвестиции все больше направляются на исследования и разработки и все меньше — на реальное производство», — сказал он. По его словам, эта тенденция может также реагировать на демографические изменения и их влияние на доступную рабочую силу.