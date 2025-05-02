Задолжавший интернет-магазин Biooo не платил поставщикам, но продолжает торговать





Компания находится в затруднительном положении с весны прошлого года, в начале этого года она даже подала заявление о банкротстве из-за задолженности и неспособности выплатить зарплату сотрудникам. Но те, кто ожидал, что на этом история закончится, ошиблись.





Судья Пражского городского суда Зденек Доудера был вынужден отклонить ходатайство о банкротстве, поскольку компания перестала общаться с судом и не предоставила ему необходимые документы . Его решение вступило в силу 1 апреля.





Таким образом, бизнес предпринимателя Петра Билка продолжает работать. Интернет-магазин по-прежнему предлагает товары, и число недовольных покупателей продолжает расти. На сегодняшний день через него можно заказать товары с доставкой в начале мая, но на свой страх и риск.







«Если компания принимала заказы от клиентов или товары от поставщиков, зная, что не сможет выполнить свои обязательства, и тем не менее получала платежи или принимала поставки, такое поведение может иметь признаки уголовного преступления мошенничества», — предупредил адвокат Якуб Свобода.

Товары отдали, деньги не получили





Компания Biooo работает на рынке с 2008 года. Проблемы всплыли на поверхность летом прошлого года, когда в Интернете начали появляться отзывы клиентов, которые тщетно ждали оплаченный товар. Компания перестала платить даже некоторым поставщикам.









Несколько представителей компаний заявили, что Biooo задолжала им деньги . Михаэла Коханова из Литвинова с помощью семьи производит натуральные краски для волос и сотрудничала с компанией с 2009 года. По ее словам, вначале все было нормально, но в июне прошлого года после третьей неоплаченного счета она прекратила поставки.





Ленка Блахова из Забжега на Мораве, которая вместе с мужем производит сушеные продукты , сообщила, что в феврале прошлого года компания Biooo обратилась к ним с предложением продавать их товары под собственной торговой маркой. Заказ составлял около 50 наименований по 100 штук, но после отправки счета-фактуры аванс не был оплачен. После нескольких напоминаний и обещаний, что проблемы носят временный характер, перед Рождеством Билек пообещал признать долг и составить график погашения, но никаких платежей не поступило. Общая стоимость товара составила 270 тысяч крон.







Шарка Чадова, которая импортирует органическую косметику из США , сообщила, что компания должна ей 60 тысяч крон. В предложении о банкротстве указаны еще три поставщика с задолженностью в общей сложности около 1,5 миллиона крон.

Новый исполнительный директор, владельцы прежние





3 января компания Biooo переименовалась в Nature Home Plus s. r. o. и сменила юридический адрес. Поменялся исполнительный директор — вместо Билка была назначена Моника Вацикова. На нее возбуждено два долгосрочных исполнительных производства.





Владельцы остались прежними. Первоначальная компания Biooo и ее преемник NHP управляются через компанию, зарегистрированную в частном трастовом фонде Solum. Посредником выступает компания Bílek Group s. r. o., принадлежащая бывшей подруге Билка Михаэле Масаржиковой и его младшей сестре Зузане Билковой.









Билкова заявила, что не имеет никакого отношения компании . Вместе с Масаржиковой она фигурировала в качестве управляющей трастового фонда, но обе вышли из него в октябре 2023 года. С тех пор в качестве фактического владельца числится Билек вместе с архитектором Йоланой Хроховой.

По словам юриста Свободы, можно сделать вывод, что реальное влияние на деятельность компании имеют именно Билек и Хрохова.