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Задолжавший интернет-магазин Biooo не платил поставщикам, но продолжает торговать
2 мая 2025
16:30
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Разочарованные покупатели и отчаявшиеся поставщики, которые до сих пор тщетно ждут денег за поставленный товар. Таков итог деятельности некогда популярного и процветающего интернет-магазина биокосметики и экологически чистых товаров для здоровья Biooo.cz.
Компания находится в затруднительном положении с весны прошлого года, в начале этого года она даже подала заявление о банкротстве из-за задолженности и неспособности выплатить зарплату сотрудникам. Но те, кто ожидал, что на этом история закончится, ошиблись.
Судья Пражского городского суда Зденек Доудера был вынужден отклонить ходатайство о банкротстве, поскольку компания перестала общаться с судом и не предоставила ему необходимые документы. Его решение вступило в силу 1 апреля.
Таким образом, бизнес предпринимателя Петра Билка продолжает работать. Интернет-магазин по-прежнему предлагает товары, и число недовольных покупателей продолжает расти. На сегодняшний день через него можно заказать товары с доставкой в начале мая, но на свой страх и риск.
«Если компания принимала заказы от клиентов или товары от поставщиков, зная, что не сможет выполнить свои обязательства, и тем не менее получала платежи или принимала поставки, такое поведение может иметь признаки уголовного преступления мошенничества», — предупредил адвокат Якуб Свобода.
Товары отдали, деньги не получили
Компания Biooo работает на рынке с 2008 года. Проблемы всплыли на поверхность летом прошлого года, когда в Интернете начали появляться отзывы клиентов, которые тщетно ждали оплаченный товар. Компания перестала платить даже некоторым поставщикам.
Несколько представителей компаний заявили, что Biooo задолжала им деньги. Михаэла Коханова из Литвинова с помощью семьи производит натуральные краски для волос и сотрудничала с компанией с 2009 года. По ее словам, вначале все было нормально, но в июне прошлого года после третьей неоплаченного счета она прекратила поставки.
Ленка Блахова из Забжега на Мораве, которая вместе с мужем производит сушеные продукты, сообщила, что в феврале прошлого года компания Biooo обратилась к ним с предложением продавать их товары под собственной торговой маркой. Заказ составлял около 50 наименований по 100 штук, но после отправки счета-фактуры аванс не был оплачен. После нескольких напоминаний и обещаний, что проблемы носят временный характер, перед Рождеством Билек пообещал признать долг и составить график погашения, но никаких платежей не поступило. Общая стоимость товара составила 270 тысяч крон.
Шарка Чадова, которая импортирует органическую косметику из США, сообщила, что компания должна ей 60 тысяч крон. В предложении о банкротстве указаны еще три поставщика с задолженностью в общей сложности около 1,5 миллиона крон.
Новый исполнительный директор, владельцы прежние
3 января компания Biooo переименовалась в Nature Home Plus s. r. o. и сменила юридический адрес. Поменялся исполнительный директор — вместо Билка была назначена Моника Вацикова. На нее возбуждено два долгосрочных исполнительных производства.
Владельцы остались прежними. Первоначальная компания Biooo и ее преемник NHP управляются через компанию, зарегистрированную в частном трастовом фонде Solum. Посредником выступает компания Bílek Group s. r. o., принадлежащая бывшей подруге Билка Михаэле Масаржиковой и его младшей сестре Зузане Билковой.
Билкова заявила, что не имеет никакого отношения к компании. Вместе с Масаржиковой она фигурировала в качестве управляющей трастового фонда, но обе вышли из него в октябре 2023 года. С тех пор в качестве фактического владельца числится Билек вместе с архитектором Йоланой Хроховой.
По словам юриста Свободы, можно сделать вывод, что реальное влияние на деятельность компании имеют именно Билек и Хрохова.