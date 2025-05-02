Škoda снова обгоняет конкурентов. В первом квартале было поставлено 238 600 автомобилей

Чешский автопроизводитель Škoda Auto продолжает свою успешную деятельность и в этом году. За первые три месяца 2025 года компания поставила клиентам по всему миру 238 600 авто. Это на 8,2% больше, чем год назад, и позволило ей сохранить четвертое место в рейтинге самых продаваемых марок в Европе.





Интерес также проявился к электромобилям и подключаемым гибридам, которые составили 15% от общего объема продаж. Всего было продано почти 37 000. Эту заслугу можно отнести на счет полностью электрических моделей Elroq и Enyaq, а также модернизированных гибридных версий Kodiaq и Superb. Enyaq даже стал одним из самых популярных электромобилей в Европе, войдя в тройку самых продаваемых.





С октября прошлого года по март этого года новый Elroq заказали более 45 000 клиентов. Спрос остается высоким и на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, самым популярным остается Octavia с 49 400 поставленными единицами.





Škoda Auto продлила успех лучшего финансового года 2024 года и в первом квартале 2025 года и ожидает дальнейшего роста прибыли, включая двузначный рост выручки и чистого денежного потока. Благодаря росту поставок по всему миру компания превзошла средний показатель по отрасли. Даже несмотря на угрозу введения сборов за выбросы CO2 в Европе, она способна эффективно поддерживать рентабельность.







Автопроизводитель увеличил выручку до 7,259 миллиарда евро — это на 10,4% больше, чем год назад, операционная прибыль выросла до 546 миллионов евро, рентабельность выручки составила 7,5%.





Франция, Испания, Италия, Германия и





Результаты бренда Škoda в первом квартале 2025 года обеспечили рост в Европе на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К этому успеху внесли свой вклад многие страны, такие как Великобритания Чехия . В общих результатах также участвовали более отдаленные рынки, например Турция Израиль . В Индии благодаря новой модели Kylaq удалось увеличить поставки клиентам почти на 90%.

В Германии Škoda продала 46 500 машин, в Великобритании — 22 600, что на 23% больше, чем в предыдущем году, а в Чехии — 22 000 автомобилей.



