Торговая инспекция проверила поддельные отзывы потребителей. Каковы результаты?

В рамках контрольной акции инспекторы уделили особое внимание тому, как продавцы указывают информацию о том, проверяют ли они отзывы потребителей. Они также исследовали поддельные отзывы.



В 32 случаях продавцы предоставили доступ к оценке продукта или услуг, но не указали, проверяют ли они отзывы и каким образом, а также какие меры они приняли для обеспечения того, чтобы опубликованные отзывы действительно исходили от потребителей, которые приобрели или использовали продукт или услугу.



В четырех случаях обязательная информация об отзывах была предоставлена потребителям, но в недостаточном объеме. Информация не была предоставлена вместе с опубликованными отзывами, а только в общих условиях договора, говорит Франтишек Котрба, представитель ČOI.



Инспекторы также проверяли, не происходит ли искажение опубликованных отзывов потребителей, путем мониторинга отзывов. В 7 случаях отзывы не были опубликованы, поскольку продавцы оставляли только положительные отзывы, и таким образом покупатели принимали решения на основе неполной информации о продукте.



С 2023 года вступают в силу новые правила для потребительских отзывов. Целью поправки к закону о защите потребителей было предотвращение фальшивых отзывов. Если продавец публикует потребительские отзывы на своем сайте, он должен одновременно публиковать информацию о том, проверяет ли он отзывы и каким образом, а также какие меры он принимает для обеспечения того, чтобы опубликованные отзывы действительно исходили от покупателей.